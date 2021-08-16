Türkiye Bankalar Birliği’nden sel felaketinden etkilenen banka müşterileri için tavsiye kararı

Türkiye Bankalar Birliği sel felaketinden etkilenen banka müşterilerine kolaylık sağlanması noktasında birlik üyelerine tavsiye bulunduğunu açıkladı.

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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Bartın, Kastamonu ve Sinop illerimizdeki sel felaketinden etkilenen banka müşterilerine yönelik alınan yönetim kurulu kararına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada sel bölgesindeki banka müşterilerinin talepleri halinde bankalara olan borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda üyelerimize tavsiyede bulunulmasına karar verildiği bildirildi.

BORÇLARIN ERTELENMESİNE İLİŞKİN TAVSİYEDE BULUNULDU

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Birliğimiz yönetim kurulunun 16 Ağustos 2021 tarihli toplantısında, afet bölgesinde yaşanan muhtelif sorunların hafifletilmesine katkıda bulunulması, bankacılık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi ve bölgenin ihtiyaç duyabileceği desteğin sağlanması konuları görüşülmüştür. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile eşgüdüm halinde bankalar tarafından alınan önlemler ve yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir.

Yönetim kurulumuz tarafından, felaketin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme imkânları olumsuz etkilenen müşterilerin talepleri halinde bankalara olan borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda üyelerimize tavsiyede bulunulmasına; mücbir halin yaşandığı mahalde ikâmetgahı/işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi Üyelerinin bilgilendirilmesine karar verilmiştir.

Müşterilerimiz sel felaketinden etkilendiklerini kanıtlayan belgelerle bankaları ile temasa geçebilirler.” (İHA)

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