Ulaştırma Bakanı: Kanal İstanbul’da ana ihale için görüşmelerimiz sürüyor

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu sabah Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yayımlandığı Türkiye 2023 Zirvesi'nde Kanal İstanbul'la ilgili açıklamalar yaptı. Karaismailoğlu, "Ana ihale için görüşmelerimiz sürüyor. Genel bütçeye yük olmadan bu projenin üstesinden gelmek için uğraşıyoruz" dedi.

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Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesinde ana ihale için de görüşmelerin ve hazırlık çalışmasının devam ettiğini söyledi.

Karaismailoğlu, Türkiye 2023 Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, “Ana ihale için de görüşmelerimiz, hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Bunun kendi gelirleriyle bu projenin kendini yönetmesi için olağanüstü bir çalışmamız var. Genel bütçeye yük olmadan bu projenin üstesinden gelmek için uğraşıyoruz” dedi.

‘GEMİ TRAFİĞİNİ AZALTMAK İÇİN ALTERNATİF’

Kanal İstanbul’un kendi ekosistemini kendi içinde üretecek dünyanın en gözde projelerinden biri olacağını belirten Karaismailoğlu, yüzlerce geminin her gün İstanbul Boğazı’ndan geçmek için sıra beklediğini ve Türkiye’nin bu projeye ihtiyacı olduğunu belirtti.

İstanbul Boğazı’ndan güvenli geçiş sayısının 25 bin olduğunu ancak şu anda 40 binin üzerinde geminin geçtiğini belirten Karaismailoğlu, “Buradaki gemi trafiğini azaltmak için alternatife olmazsa olmaz ihtiyacımız var” dedi.

Karaismailoğlu projenin çevresel etkilerinin çok fazla olmayacağını, toprak hareketinin ise İstanbul Havalimanı’ndan da az olacağını söyledi. (REUTERS)



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