Üretici böyle seslendi: Lapur lupur yiyorlar, biz ne yiyeceğiz?

CHP Ekonomi Masası programı kapsamında Isparta'nın Uluborlu ilçesinde üreticiler ile bir araya gelen CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, semt pazarında çiftçinin isyanı ile karşılaştı. Kendi ürettiği ürünleri pazarda satarak geçimini sağlamaya çalışan üretici; girdi maliyetlerinin yüksekliğinden buna karşın sattıkları ürünün fiyatının aynı kalmasından yakındı. Soğuk hava depolarını dolaşan ve elma üreticileri ile de buluşan Yalım'ı burada da isyan eden üretici karşıladı.

“BİZ NE YİYECEĞİZ?”

Semt pazarında ürettiği süt ürünlerini satarak geçimini sağlayan bir kadın köylü Yalım'a “Biz o kadar çok çalışıyoruz ki rahat yaşamamız lazım. Yabancı ülkelerde üretici rahat. Biz de çiftçi batık. Devlet bunu hiç görmüyor mu? Lapur lupur yiyorlar. Biz ne yiyeceğiz? Mazot öyle, gübre öyle… Her şeyin fiyatı iki misline çıktı. Ne olacak? Ne yiyecek bu millet? Devamlı gavurlar mı yiyecek? Millet yetiştirdiğini yesin. Halk niye eziliyor? Köylü niye eziliyor? Biz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz?” diye isyan etti.

“ÇİFTÇİ BİR BASAMAK ÜSTE TAŞINMADI”

Pazarda ürettiği organik yumurtaları satarak ayakta kalmaya çalışan bir çift ise bir yıl içinde masraflarının üç kat arttığını buna karşın sattıkları ürünün fiyatının değişmediğini söyledi. Üreticiler, “Yumurtanın fiyatı aynı kaldı. Mazota, gübreye, yeme her şeye zam geldi. Bizim sattığımız fiyat değişmedi. Çitçi bir basamak üste taşınmadı” diye konuştu.

Pazar alanında CHP Milletvekili Yalım'a derdini anlatan iki emekli ise 1300 lira maaş aldıklarını ve geçinemediklerini söyledi.

“HANİ NEREDE BİNALI YILDIRIM?”

Elma üreticileri de Yalım'a sorunlarını anlattı. Bir üretici kilosunu 2,5 liraya ürettiği elmanın soğuk hava deposunda çok uzun süre beklediğini, uygun fiyatlı bir alıcı bulamadığını belirterek, “Daha 4 gün önce meyve suyu fabrikasına 1 lira 15 kuruştan sattım. Zarar ettim. Binali Yıldırım diyordu ya mazotun yarısı bizden, çiftçinin desteğinin yarısı bizden diye atıyordu. Hani ne oldu, nerede?” ifadelerini kullandı.

320 BİN TON STOK VAR

Isparta'da kaliteli elma üretimi gerçekleştiğini, soğuk hava depolarında 320 bin ton stok bulunduğunu söyleyen Yalım burada üreticilerle buluştu. Bir çiftçi ürünlerin soğuk hava depolarında çürüyeceğini söyleyerek, “Üretim maliyeti, işçiliği, soğuk hava deposu maliyeti derken kilosu 2 liraya mal oluyor. Ancak 2 liraya satabiliyoruz. Bu ürün soğuk hava depolarında çürür. Tarım Bakanlığı ne iş yapıyor? Bunu üretmesi yetiştirmesi bir maliyet. Bu maliyet bir önceki yıla göre iki katına çıktı. Malettiğimiz fiyata zorla satıyoruz” diye konuştu. Yalım ise elma fiyatının markette 10 lira olduğunu belirterek, “Siz üretici olarak hala zarar ediyorsunuz ama birileri halka 10 liradan satıyor” dedi.