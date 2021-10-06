Üreticiden limon isyanı: Tarlada 1 TL, Tarım Kredi satış mağazasında 5,9 TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'fiyatlar uygun' dediği ve yeni mağazaların açılacağını söylediği Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazalarında limonun satış fiyatı, üretici fiyatının 6 katı.

Sozcu.com.tr

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Erdoğan’ın ‘fiyatlar uygun’ dediği Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazalarındaki fiyatlara ilişkin sosyal medyada açıklamada bulunan Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, buradaki limon fiyatlarının çiftçiden alınan fiyatın yaklaşık 6 katı olduğunu açıkladı.

Son dönemde marketlerdeki fahiş fiyatlar tartışılırken tartışmada öne çıkan yerlerden birisi de Tarım Kredi Kooperatifi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz Pazar günü evinin yakınlarındaki bir Tarım Kredi Kooperatifi marketinde alışveriş yapmış ve fiyatların burada çok uygun olduğunu söylemişti.

Erdoğan burada yaptığı alışverişin ardından bu marketlerin çoğaltılacağını söylemişti.

SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİ

Doğru ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda Tarım Kredi Kooperatifleri’nin çiftçiyi korumadığını söyledi.

Doğru’nun verdiği fiyat bilgisine göre Tarım Kredi Kooperatifi’nde limon, çiftinin sattığı fiyatın yaklaşık altı katı olduğu görüldü.

Doğru, paylaşımında “Adana'da dalında 1 TL'ye birinci sınıf mayer limon ve erkenci mandalina satılırken Adana'daki Tarım Kredi Kooperatifi Market'inde fiyatlara bakın! Bu kooperatifçilik mi Türk Tarımını kurtaracak? Ortaklarının malına böyle mi değer katacak? Gıda enflasyonu böyle mi düşecek?” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN ‘FİYATLAR UYGUN’ DEMİŞTİ

Erdoğan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri ile ilgili, “Tabii bunların süratle çoğaltılması noktasında Tarım Kredi Kooperatiflerine verdiğimiz talimatlar var. Süratle, 500 metrekareden olmak üzere Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Bunları süratle çoğaltacağız. Ve böylece vatandaşımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı da balanse etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız. Şu anda da bizzat burada yaptığım alışverişte bunu gördüm. Bundan dolayı da mutluyum” diye konuşmuştu.

Sözcü’nün haberinde alışverişin 1002 TL tutarında olduğu belirlenmişti. Bir başka haberde ise diğer zincir marketlerde bazı ürünlerin daha ucuz olduğu tespit edilmişti.

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