Üreticinin enflasyonu yüzde 43,96 oldu

TÜİK eylül ayına ilişkin üretici enflasyonunu açıkladı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık 43,96, aylık yüzde 1,55 arttı. Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında üretici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 50,1 oldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yurt içi üretici fiyat endeksi eylülde yıllık yüzde 43,96, aylık yüzde 1,55 arttı.

Endeks, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 30,50, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,83 artış gösterdi.

ELEKTRİK VE GAZDAKİ ÜRETİCİ ENFLASYONU DUDAK UÇUKLATTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 28,39, imalatta yüzde 43,68, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 50,10, su temininde yüzde 30,15 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 51,62, dayanıklı tüketim malında yüzde 29,25, dayanıksız tüketim malında yüzde 30,48, enerjide yüzde 62,38, sermaye malında yüzde 26,33 artış olarak gerçekleşti.

İlginizi Çekebilir Enflasyon rakamları açıklandı