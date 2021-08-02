‘Uzay ajansı var ama yangın filosu yok’

Hava taşıt kiralama ve alımına halkın vergilerinden 15 yılda 2 milyar dolar harcandığını söyleyen Dr. Ozan Bingöl, “Oysa bu parayla yangın söndürme filosu kurulabilirdi” dedi.

NURAY TARHAN

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Arka arkaya çıkan orman yangınlarına havadan müdahalenin yetersiz kalması vatandaşların tepkisine neden olurken, hükümet yetkililerinin “Yangın uçağımız yok” açıklamaları da bu tepkiyi körüklüyor. Halk, 19 yıldır iktidarda olan AKP'nin ülkemizde sık sık gündeme gelen orman yangınlarına müdahale için neden etkisiz kaldığını sorguluyor.

HARCAMALAR %2000 ARTTI

Son 15 yılda hava taşıt kiralama ve alımı için toplam 5.7 milyar TL'nin, ortalama dolar kuru ile 2 milyar 69 milyon dolarının vatandaşların ödediği vergilerden harcandığını vurgulayan vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, “2018 yılında Uzay Ajansı kuruldu ama uçak söndürme filomuz yok. Oysa bu parayla çok rahat bir filo kurulabilirdi” dedi. Hava taşıtı kiralama ve hava taşıtı satın alma giderlerinin 2006 yılına göre yüzde 2000'in üzerinde artarak geçen yıl 753 milyon lirayı aştığına dikkat çeken Bingöl, “Havayolu taşıt alımı için sadece 2016 yılında ödenen tutar 1 milyar 58 milyon TL. Bu kadar yüksek gider kalemleri ile hangi tür hava taşıtı kiralanmış ve satın alınmıştır? Evi, çiftliği yanan, hayvanları telef olan vatandaşın parası ile kiralanan hava taşıtları nerelerde, kimler için kullanılmıştır ve kullanılmaktadır?” diye sordu.

HER MÜKELLEF SORMALI

Yangınlarda en önemli ve etkili yöntem olan havadan söndürmenin sınırlı sayıda kiralık hava taşıtlarıyla yürütüldüğünü vurgulayan Bingöl, şunları söyledi:

“Bu durumda, her vergi mükellefi bütçedeki hava taşıt kiralama giderleri ile hava taşıt alımlarına ne kadar harcandığını sormak, ülkeyi yönetenler de hesabını vermekle yükümlüdürler. Aksi halde ödediğimiz vergilerle uzay ajansı kurulur ama yangın uçağı alınmaz.”

HEDEF, UZAYDA DA ÖNCÜ VE LİDER OLMAK

Türkiye Uzay Ajansı, Aralık 2018'de 23 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kuruldu. Kurumun web sitesinde, uzay ve havacılık bilimi ve teknolojilerine yönelik amaçları, hedef ve öncelikleri belirlemek ve uygulamaları yapmak için kurulmuş bir devlet kuruluşu olduğu belirtiliyor. Misyonu ise şöyle: Yeni uzay çağının gereklerine uygun şekilde, ülkemizin ve tüm insanlığın menfaatine olacak çalışmaları gerçekleştiren öncü ve lider kurum olmak.