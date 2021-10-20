Vatandaş akaryakıt zamlarına isyan etti

Akaryakıta üst üste gelen zamlar vatandaşı isyan ettirdi. Halk bir yıl önce depoyu doldurduğu parayla bugün deponun ancak yarısının dolabildiğinden yakınıyor. SÖZCÜ olarak yurdun çeşitli yerlerindeki vatandaşlarla konuştuk, zamlara olan tepkilerini dinledik.

Hakan KAYA

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Türk Lirasının dolar ve diğer yabancı paralar karşısında her geçen gün erimesi, artan ekonomik sıkıntılar ve yüksek enflasyonla boğuşan vatandaşlar, akaryakıtta üst üste gelen zamlarla isyan etme noktasına geldi.

Son gelenler zamlarla İstanbul'da benzinin litre fiyatı 7.96, motorininki 8.16 lira olmuştu.

Sosyal medya da motorine gelen zamlara isyan eden bir vatandaşın videosu, gündem oldu ve çokça paylaşıldı. #Hep50Liralık etiketi sosyal medyada ilk sıralara yerleşti.

Düzce’de de servis minibüsü ve ticari taksi esnafı son günlerde yapılan akaryakıt zamlarına isyan ederek araçlarıyla trafik kapattı.

SÖZCÜ muhabirleri de vatandaşların nabzını tuttu, yurdun çeşitli noktalarında akaryakıt zamlarıyla ilgili vatandaşların düşüncelerini sordu.

İSTANBUL

‘400 TL’YE DOLAN DEPO 450 TL’YE DOLUYOR’

Kemal Demir (şoför): Söylenecek pek fazla bir şey yok. Gidişat çok kötü. Daha önce 400’e doluyordu depo, şu an 450 liradan aşağıya dolmuyor. Sadece akaryakıta değil neredeyse bütün ürünlere zam geldi. Vatandaşlar artık belini doğrultamıyor.

‘GEZİNTİ İÇİN DEĞİL, MECBURİYETTEN KULLANIYORUM’

Erkan Sırel (şoför): Arabaya LPG taktırmayı ekonomik görenlerin aksine ben ekonomik bulmuyorum. Çünkü kat kat fazlası acı bir şekilde çıkıyor. Çünkü geçmişte yaşadık. Şu an depoyu fulledim. Depo 290-300 arası alıyor, zamların ardından 45-50 lira bir fark oldu.

Ben TIR şoförüyüm, kendi TIR’ıma 6-7 bin liralık mazot alınca bunlar ufak rakamlar olarak kalıyor. Seçim zamanları geldiği zaman fiyatlara iyileştirme yapıyorlar, tekrar başa dönüyorlar.

Ben arabamı tamamıyla mecburiyet olarak kullanıyorum, gezinti olarak kullanmıyorum. Kızım üniversiteyi kazandı. Onu okutmaya çalışacağım, geçim çok zor ama mücadele ediyoruz.

‘100 LİRALIK BENZİN 3 GÜN GİDİYOR’

Cüneyt Erdal (Güvenlik): Geçen hafta LPG’yi 160 liraya dolduruyordum şimdi 210 liraya fulledik. 100 liralık benzin alıyorum 3-4 gün gidiyor. Zamların daha da artacağını düşünüyorum, o yüzden bugünden aldım belki 1 lira daha fazla zam gelirse belki biraz kârımız olur.

“YAKINDA BENZİNİ KOKLAYARAK ALACAĞIZ”

Selahattin Uğur (İnşaatçı): Memleketin hali belli. Eskiden 100 liraya depoyu dolduruyordum şimdi yarısını zor dolduruyor. Zamlar durmuyor biz de yıkılana kadar devam diyoruz. Zamlar böyle giderse benzini de ekmeği de koklayarak alacağız.

GAZİANTEP

“MEMLEKET SOSYAL PATLAMAYA DOĞRU GİDİYOR”

Oktay Bakkaloğlu (Emekli): Tüm zamlar olduğu gibi akaryakıta gelen zamlar da hayatımıza tabii ki olumsuz yansıdı. Her zam bütçemizi daha fazla sarsıyor. Maalesef, memleket sosyal patlamaya doğru gidiyor. Eskiden petrole girdiğimde depoyu fuller çıkardım. Şimdi 50 TL'lik yakıt ile yetiniyorum.

‘EVİME NASIL EKMEK GÖTÜRECEĞİM?’

Murat Tanrıöver (Taksici): Geçen yıl eylül ayında zam yapılmadan önce 240 TL'ye depomu doldururken, şu anda 450-470 TL'ye doluyor. İndirimli bazı akaryakıt firmalarından bir yıl önce firmalarda 5 liraya 470'e yakıt alırken şu an 8 lira 30 kuruştan bahsediyoruz. Tam iki katı. Ben bu fiyata nasıl yakıt alıp, para kazanıp, evime ekmek götüreceğim?

DENİZLİ

‘KIŞ GÜNÜNDE MOTORA BİNİYORUM’

İsmail Seçen (İşsiz): Daha yeni işten çıkarıldım. Motosiklete 20 liralık yakıt alıyorum daha fazlasını alamıyorum. Depo dolmuyor. Bununla da bir iki gün anca idare ediyorum. Arabayı almaya korkuyorum. O yüzden kış gününde motor biniyorum.

‘ZAMLARDAKİ HIZI TAKİP EDEMİYORUZ’

Bayram Karadoğan (Kamyon şoförü): Akaryakıta gelen zamlar bizi çok etkiliyor. Akaryakıt genel masrafta çok büyük yer tutuyor. Ben kamyon şoförüyüm. Yakıt giderimiz çok. Kamyon su gibi mazot tüketiyor. Şimdi mazotun fiyatı ne kadar bilmiyoruz. Bir şoför olarak yakıtın fiyatını bile bilemiyoruz. Nasıl takip edeceksin? Akşamdan sabaha fiyat değişiyor. Bu özel aracım, mecburen bunu da kullanıyoruz. Bakımını yaptırıyoruz.

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