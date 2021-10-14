Vatandaş doğalgaz zammından sonra sobaya döndü

Kabaran doğalgaz faturalarından sonra vatandaş hem ısınıp hem yemeğini pişirebileceği fırınlı sobalara talebini artırdı. Doğalgazlı evinde soba kullanacağını söyleyen bir vatandaş "Soba fiyatları da geçen senelere göre yüksek ama mecbur alacağız" dedi.

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Doğalgaza gelen zamlar sonrası vatandaşların soba kullanımına yönlenmesi, sobacılara yaradı.

Vatandaşlar hem ısınmak hem de yemek yapabildikleri için kuzine sobalara rağbet gösterirken, sobacılar da havaların soğumasıyla işlerinin daha da artmasını öngörüyor.

Hem ısınmak hem yemek yapabilmek için kuzineli sobaları tercih eden vatandaşlar soba fiyatlarını da yüksek bulurken, esnaf fiyatların 400 lira ile 1.500 lira arasında değiştiğini söyledi.

Doğalgazlı evlerinde soba kullanacaklarını söyleyen vatandaşlar da gelen zamlardan sonra böyle bir karar aldıklarını söyledi.

‘SOBA YAKACAĞIZ AMA O DA ZAMLI’

İzmir’in Konak ilçesinde soba satıcılığı yapan Akif Yalçın, özellikle doğalgaza gelen zam ve nostaljiye dönüş merakı olduğu için sobaya rağbet olduğunu söyledi.

Yalçın, “Her sene olduğu gibi bu sene de sobaya rağbet var. Özellikle kuzine olarak tabir ettiğimiz fırınlı sobalar çok tercih ediliyor. Çünkü vatandaşlar bu sobalarla hem ısınıyor hem de yemeğini yapabiliyor” dedi.

Vatandaşlardan Mikail Uzun, zamlardan sonra soba yakmak istediklerini söyleyerek, “Doğalgaz fiyatlarından ötürü soba almak istedim ancak soba fiyatlarına da zam gelmiş. Fiyatları biraz yüksek buldum. Bu kış nasıl ısınacağız onu düşünüyorum. Ama bir şekilde soba satın alacağız. Doğalgaz kullanmayı düşünmüyorum. Kuzine soba satın almak istiyorum” diye konuştu.

Mehmet Şirin isimli vatandaş ise “Doğalgaz faturaları yüksek geldiği için soba kullanmayı düşünüyorum. Evim doğalgazlı olmasına rağmen soba yakacağız bu kış. Hem ısınma hem yemek için fırınlı sobalara bakıyorum. Soba fiyatları geçen senelere göre yüksek ama mecbur alacağız” dedi. (İHA)



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