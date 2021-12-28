Vatandaş geçen hafta dövizini sattı mı? İşte BDDK verileri…

Hükümet temsilcileri, geçen hafta döviz kurundaki düşüşü 'yeni mevduat uygulamasını duyan bireylerin yoğun döviz satışına' bağladı ancak BDDK'nın öncü verileri, TL'nin değer kazancında lokallerin sınırlı bir rol oynadığını ortaya koyuyor.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) öncü verileri TL’de geçen hafta yaşanan ve yüzde 50’yi bulan değer kazancında lokal döviz mevduat sahiplerinin oldukça sınırlı bir rol oynadığını gösteriyor.

BDDK verilerine göre, yabancı para gerçek kişi mevduatı geçen hafta geçen hafta pazartesi günü 163.5 milyar dolar, salı ve çarşamba günü 163.7 milyar dolar oldu.

Veriler haftanın ilk 3 gününde lokal döviz mevduatlarından TL’ye geçiş olmadığını gösteriyor.

‘GEÇENLERİN SAYISI SINIRLI’

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün bir televizyon yayınında, “O gece dolar satılmadı. Kamu bankaları devreye girmedi. Hiç kimse devreye girmedi. Bireysel satıcılar devreye girdi. Birbirleriyle yarıştılar” dedi.

Benzer açıklamalar Bankalar Birliği’nden de gelmişti.

Öte yandan, bugün açıklanan ve geçen hafta perşembe gününe ait yabancı para gerçek kişi mevduatı verileri ise ilgili mevduatlarda yaklaşık 500 milyon dolar düşüşle 163.2 milyar dolara gerilemeye işaret ediyor.

Reuters’a bilgi veren bankacılık kaynakları şu ana kadar kur korumalı TL hesaplara döviz hesaplarını bozdurarak geçenlerin sayılarının sınırlı olduğunu, yeni ürün kullanımının büyük bölümünün TL mevduatlardan kaynaklandığını, vadede ise 3 ay yoğunlaşması gördüklerini söylediler.

TL 2021 OCAK’TAN BU YANA YÜZDE 36 KAYIPTA

Dolar/TL geçen hafta 18.4 seviyesine kadar yükseldikten sonra tarihi bir düşüş gerçekleştirdi.

TL, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta pazartesi günü kabine toplantısı sonrası açıkladığı desteklerde bir günde yüzde 50, bir haftadan kısa sürede yüzde 80’e ulaşan değer kazancı yaşadı. Bu kazançların bir kısmı bu hafta itibarıyla geri verildi ancak yine de kur 12 seviyesinin altında işlem görüyor.

TL’de dolar karşısında tarihte eşi nadir görülen bu denli sert değer kazancına rağmen yılbaşından beri kayıp yüzde 56’dan yüzde 36 civarına kadar gerilemiş durumda. (REUTERS)



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