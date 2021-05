Vatandaş görüntülü bayramlaşacak

Salgın dolayısıyla alınan 17 günlük tam kapanma kararlarına vatandaşın desteği artarken, bayram ziyaretleri ise rafa kalktı. Vaka sayısını 5 binin altına indirme hedefi ile Ramazan Bayramı'nı da içine alan dönem için kapanma kararı alınırken, bu yılki bayram kutlamaları ağırlıklı olarak görüntülü konuşma ile gerçekleşecek.

Vatandaşların yüzde 73'ü misafir ağırlamanın bu dönemde büyük risk taşıdığını düşünürken, tam kapanmaya destek yüzde 70 civarında. Salgınla birlikte geleneksel bayramlaşma yöntemleri de değişti. Bu bayramda bireylerin yüzde 44'ü yakınlarıyla görüntülü görüşme yaparak bayramlaşacaklarını ifade etti. IPSOS'un araştırmasına göre bayramlaşma için yüz yüze bayram ziyareti yapacağını açıklayanların oranı ise yüzde 11'de kaldı.

HARÇLIĞA DEVAM

Araştırma şirketi Ipsos tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre gençler dahil olmak üzere bayramda sokağa çıkma yasakları ve diğer kısıtlamalara toplumun büyük bir kısmı destek veriyor. Değişen alışkanlıklar ile birlikte misafirliğe gitmek veya misafir ağırlamak toplumun çoğunluğu tarafından ciddi riskli bulunan eylemler arasında yer aldı. Araştırmaya göre sadece hane halkı ile bayramlaşacağını açıklayanların oranı yüzde 41 olurken, yüzde 25 ise bayram harçlığı ve bayramlık geleneklerini devam ettireceğini açıkladı.

KORKU BASKIN GELDİ

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Ipsos'un Türkiye CEO'su Sidar Gedik ise her 10 kişiden yedisinin ramazanda uygulanan tam kapanmayı hâlâ desteklediğine işaret ederek, virüsten sakınmanın bayram geleneklerine baskın çıktığını anlattı. Gedik, “Bu bayramın her zamanki gibi olmayacağını kabullenmiş ve buna göre hazırlanmaya başlamış görünüyoruz. Yüz yüze bayramlaşma hane halkı ile sınırlı kalacak, diğer yakınlarımız ile ya görüntülü görüşmeler ya da telefon ile bayramlaşacağız. Her dört kişiden biri ise bayramda herhangi özel bir şey yapmayacağını belirtiyor” dedi.

ESNAFA MUAFİYET ÇAĞRISI SÜRÜYOR

Vatandaşın büyük desteğine rağmen bu kapanma döneminde büyük ekonomik zorluklar yaşayan esnaf için özel açılış çağrıları ise devam ediyor. Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kuaför berber, çiçekçi gibi esnafa izin verilmesi çağrısında bulunarak, “Bayram öncesi 2 günü, kontrollü açalım. Çok, çok zordalar” ifadelerini kullandı. TESK Başkanı Bendevi Palandöken de yine bayram öncesi iki gün için esnafa muafiyet talep ederken, pazarcı esnafı ise en azından arefe günü için izin istemişti.

