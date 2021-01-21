Vatandaş taze hamsiye inanmadı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İstanbul Boğazı’nın tamamında ve Karadeniz’de İstanbul’un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu’ndan, Gürcistan sınırına kadar olan karasularda hamsi avcılığının 28 Ocak’a kadar durdurulması üzerine Sinoplu balıkçılar, yasaklı bölge dışında kalan Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada bölgesi açıklarında avlandı.

Sinop'tan denize açılan balıkçılar İğneada'dan avladıkları bin 200 kasa hamsiyle döndü. Yakaladıkları taze hamsiyi tezgahlarında 15 TL'den satışa sunan balıkçılar vatandaşı hamsinin taze olduğuna inandıramadıklarını söyledi.

Balıkçılar vatandaşların yasak kararını yanlış anladıklarını ve bu nedenle hamsi tüketiminde azalma olduğunu belirtti.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan balıkçı İsmail Değer, “Yasak olan kısım Karadeniz'den Hopa'da Şile'ye kadar yasak. Batı Karadeniz'de, İğneada’da hamsi avı serbest. Halkımıza yanlış lanse edildi. İğneada’ya gidip taze hamsi getirdik ancak vatandaşı hamsinin taze olduğuna inandıramıyoruz. Vatandaşlar ‘bakanlık yasakladı yasak hala devam ediyor nerden buldunuz’ diye bize soruyorlar inanmıyorlar. Şoklu hamsi sanıyorlar. Taze günlük hamsi bunlar, herkes gönül rahatlığıyla yiyebilir” dedi. (İHA)