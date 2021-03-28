Vatandaşa tahta köprü başkana deri koltuk

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, önceki gün seçim bölgesinde halkla bir araya geldi. Ortahisar'ı ziyaret eden Kaya'ya, ilçe sakinleri İncesu Mahallesi'nin iki yakasını birleştiren köprünün bakımsızlığından dert yandı. Köprüde incelemelerde bulunan Kaya, tehlike saçan, beşik gibi sallanan ve tahtaları çürümüş köprüden yetkileri uyardı. Köprüden gün içinde yüzlerce insanın geçtiğini, çocukların okula giderken köprüyü kullandığını belirten Kaya, AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nın makam odası için İstanbul'dan 898 bin liraya mobilya aldığını hatırlatıp şunları söyledi:

‘HESABINI KİM VERECEK?'

“Allah korusun bir vatandaşımız suya düşerse bunun hesabını kim verecek? Herhangi bir can kaybı yaşanmadan bu köprünün bir an önce elden geçirilmesi, güvenlikli hale getirilmesi gerekiyor. Kendilerine gelince, zevke, sefaya, lükse, makam odalarına para buluyorlar. Ama vatandaşın sıklıkla kullandığı, bir köprüyü onarmak için para bulamıyorlar. Milletin parasını heba ediyorlar.”