Veli Ağbaba: Artan iflaslar verilen desteklerin yetersizliğini gözler önüne seriyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba yazılı bir açıklama yaparak esnafların içinde bulunduğu zor duruma dikkat çekti. İktidarın esnafa verdiği göstermelik destekler esnaf iflaslarına engel olamadığını belirten Ağbaba, esnafa verilen hibe desteğinin yaklaşık 15 aydır aç kapa yapılan ve en sonunda 17 günlük tam kapanmanın ardından halen kepenk açamayan esnafın gelir kaybını karşılamaktan uzak olduğunu ifade etti.

Tam kapanmanın ardından halen açılmayan yeme -içme sektöründe faaliyet gösteren iş yerleri haziran ayında kepenklerini açamazlarsa bir daha kepenk açamama tehlikesi ile karşı karşıya kalacağını belirten Ağbaba, sadece yeme içme sektöründe 1587 iş yeri ve işletmenin iflas ettiğini ifade etti.

2021 YILINDA KEPENK KAPATAN ESNAF SAYISI 36 BİN 112'YE YÜKSELDİ

Ağbaba yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

* Bir yandan pandemi bir yandan ekonomik zorluklarla adeta tek başına bırakılan esnaflar, toplu iflaslar ile de karşı karşıya kalmış durumdular. Esnaf ve Sicil Gazetesi verilerine göre Türkiye genelinde sadece Nisan ayında, sicilden ve meslekten terkinini yaparak iflas eden esnaf sayısı 7 bin 75 oldu.

* Nisan ayında sicilden terkinini yapan esnaf sayısı 5 bin 650 olurken, meslekten terkinini yapan esnaf sayısı ise 1425 oldu. Bu durumda 2021 yılının ilk 4 ayında iflas eden esnaf sayısı ise 36 bin 112'ye yükseldi.

İFLASLARIN EN ÇOK YAŞANDIĞI 5 İL

* 2021 yılının ilk 4 ayında ise esnafların en çok kepenk kapatarak iflas ettiği 5 ile ise; İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa oldu. İstanbul toplam 3 bin 810 iflasla 2021 yılının ilk 4 ayında en çok iflasın yaşandığı il oldu. Esnaf iflaslarının en yoğun olduğu iller;3 bin 810 iflasla İstanbul, 2 bin 389 iflasla İzmir, 1998 esnafla Ankara, 1776 esnafla Antalya ve 1775 esnafla Bursa oldu.

YEME İÇME SEKTÖRÜ TEK TEK İFLAS EDİYOR

* Salgının en başından itibaren kısıtlamalar karşısında en çok mağdur olan esnaf grubunun başında olan lokanta, kafe vb. yeme içme sektöründe ise iflaslar artmaya devam ediyor.

* Ticaret sicil gazetesi verilerine göre; Nisan ayında 1208'i gerçek kişi ticari işletmesi ve 957'si şirket olmak üzere toplamda 2 bin 165 işletme ve şirket iflas etti. İflasların en çok görüldüğü iş yerlerinden biri de yeme içme sektörü oldu. Ocak- Nisan ayları arasında toplamda yeme içme sektöründe faaliyet gösteren 1587 iş yeri ve işletme kapanmak zorunda kaldı.

VERİLEN DESTEKLER DEVEDE KULAK

* Esnaflara en son açıklanan toplamda 4,6 milyar TL'yi bulan 3 bin ve 5 bin TL'lik hibeler ise yaklaşık 15 aydır kapalı olan esnafın gelir kaybını, biriken kira ve faturalarını karşılamaktan oldukça uzak. Verilen 5 bin TL'lik bir defaya mahsus hibe 15 aylık süreçte aylık sadece 333 TL'ye denk gelmektedir.

* Esnaflara 3 bin veya 5 bin TL'lik hibeler yerine; Büyük şehirlerde 3 bin TL olmak üzere 3 aylık toplam 9 bin, büyük şehir olmayan belediyelerde ise 2 bin TL olmak üzere 3 aylık toplam 6 bin TL kira yardımı yapılmalı.

* Tam kapanma sürecinde mağdur olan esnaflara aylık 4 bin TL olmak üzere 3 aylık 12 bin TL hibe desteği verilmelidir. Esnaf Destekleri Sigortası fonu hayata geçirilmeli, esnafın kapalı olduğu dönemlerde ki ciro kaybının en az yüzde 8'i fon tarafından karşılanmalıdır.