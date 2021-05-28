Vergi kurnaza 40 bin, dürüste 400 bin TL

AKP'nin dürüst mükellefi cezalandıran, vergi kaçıranı ödüllendiren 11'inci af yasa teklifinden çarpıcı bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Af paketindeki matrah artırımı maddesini eleştiren eski Gelirler Genel Müdürü ve CHP Milletvekili Akif Hamzaçebi, aflar yüzünden devletin vergi toplama kabiliyetinin giderek azaldığına dikkat çekti. Hamzaçebi, matrah artırımı affının yol açacağı çarpıklığı ilginç bir örnekle gözler önüne serdi.

‘UYANIK'LARA ÖDÜL

Hamzaçebi, “Bütün işlemlerini düzgün yapan bir şirket diyelim ki geçen yıl 10 milyon lira matrah beyan etti. Bu düzgün şirket matrah artırımından yararlanırsa 400 bin lira vergi ödemek zorunda kalacak. Bir de işlerini kayıt dışı yapan uyanık, kurnaz mükellef var. O da geçen yıl 10 milyon kazanmış, ancak nasıl olsa aflar çıkıyor diye gelirini 1 milyon lira beyan etmiş. 9 milyon lirayı devletten gizlemiş. Bu uyanık kurnaz mükellef matrah artırırsa sadece 40 bin lira vergi ödeyip incelemelerden kurtulacak. Arkadaşlar, bu doğru bir şey değil. Bunu yapmayın” dedi.

GÜVEN ZEDELİYOR

AKP'li milletvekillerinin ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması' adıyla hazırladığı yeni af yasa teklifine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeler sırasında sert eleştiriler geldi. Pandemiyle hiçbir ilgisi olmayan matrah artırımı ve stok affı gibi maddelerin hükümetin tamamen kaynak sağlama amacını yansıttığı, bu düzenlemelerin dürüst mükellefin devlete olan güvenini daha da zedelediği ifade edildi. Mükelleflere, kayıtlarında görünen ancak kasalarında görünmeyen varlıklarını temize çıkarma ve geriye dönük 5 yıllık vergi incelemesinden kurtulma imkanı sunan matrah artırımı maddesi eleştirilirken, AKP'li vekiller matrah artırma karşılığında ödenecek vergiyi önergeyle yüzde 5'ten yüzde 3'e indirerek ‘kurnaz' mükellefleri daha da sevindirecek adımı attılar.

MÜKELLEFE ARTIK DOĞRUYU ANLATMAKTA ZORLANIYORUZ

Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu da komisyona yaptığı bilgilendirme konuşmasında affa tepki gösterdi. Bu tür afların mükelleflerin vergiye uyumunu azalttığını, aksine vergiye direnci artırdığını belirten Kartaloğlu, “Mali müşavirler olarak, doğruyu yapmaları konusunda ne yazık ki biz mükelleflerimize söz dinletemiyoruz. Bizim matrah artırımı konusunda bir talebimiz yok. 18 yılda defaatle düzenleme çıkarıldı. Bunlar, mesleğimizi yapış şeklini, mükellefleri doğruya inandırmamızı, doğruya yönlendirmemizi olumsuz etkileyen düzenlemeler” dedi.