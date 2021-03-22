Vergilerden, esnafın nefes alacak durumu kalmadı

Gürer'e dert yanan çok sayıda esnaf, bir yandan pandemi, diğer yandan vergi ve kredi borçları nedeniyle nefes alacak durumlarının kalmadığını belirtti. Esnaflar, “Bizim sorunlarımızın yanında vatandaşın durumu da bizi etkiliyor. Vatandaşın alım gücü yok. Olabildiğince bütçesini kısıyor. Bu durumda işimiz iyice düşüyor. Çiftçi köyden kente gelmiyor. Memur, işçi, emekli kıt kanaat geçiniyor. Bu süreç mağduriyetimizi katlıyor” dediler.

Dükkân kiralarına yapılan zamlar ve stopaj sorununa değinen esnaflar, “Böyle bir ortamda dükkân kiralarına zam yapılmasını doğru bulmuyoruz. Mevcut şartlardaki kazancımız dükkân kirasının yarısını bile ödemeye yetmiyor. Ayrıca stopaj uygulamasının da en azından pandemi süresi tamamlanana kadar ertelenmesini istiyoruz” dedi.