Veri gizleme modasına SGK da uydu…

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) her yıl düzenli olarak yayımladığı faaliyet raporlarının 2019 ve 2020 yıllarında ait olanlarını henüz yayımlanmadı.

Latif SANSÜR

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ölüm verilerini yayımlanmasının ortaya çıkmasından sonra, SGK'nın da gelir gider finansman tablolarının yer aldığı son iki yılın faaliyet raporlarını yayımlamadığı ortaya çıktı.

Dr. Ergün Demir ile Dr. Güray Kılıç, ”TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2022 yılı bütçesi 5 Kasım 2021 Cuma günü görüşülecek. Bu görüşme öncesinde pazar günü SGK'nın internet sitesine faaliyet raporunun sadece ismi eklendi. Rapora ulaşmaya çalışınca da SGK'nın sigortalı, sağlık, mali istatistiklerinin eklenmediği görülüyor. Ayrıca 10 gündür SGK Aylık İstatistik Bültenlerine ulaşılmıyor” diyerek benzer durumun 2019 yılında da yaşandığını, o dönemde Kurum'un web sitesi alt yapısının yenilendiği açıklamasının yapıldığını hatırlattı.

“SGK, HANGİ VERİLERİN GÖRÜNMESİNİ İSTEMİYOR?”

SGK'nın bir görevinin de kamuoyunu doğru ve zamanında bilgilendirmek olduğunu belirten Demir ile Kılıç, “SGK, hangi verileri saklamaya çalışıyor! 2019-2020 faaliyet raporlarını neden yayımlanmıyor? SGK, nedense sağlık harcamaları, işsizlik, yoksulluk ve istihdamla ilgili önemli gelişme ve tartışmaların olduğu dönemlerde verileri açıklamaktan kaçınıyor. Sosyal güvenlik kapsamında; sigortalı sayıları, işyeri sayıları, aktif çalışan, emekli, bakmakla yükümlü olunan kişi sayısı, aktif/pasif sigortalı oranı, hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişilerin sayısı, kurumun gelir-gider dengesi ve açık oranı, yapılan bütçe transferi verileri ile mali tabloları yayımlanmayarak gizlenmek isteniyor. SGK bu durumun kayıtlı verilerden görülmesini istemiyor” ifadelerini kullandı.

“ARADIĞINIZ SAYFAYA ULAŞILAMIYOR”

SGK web sitesinde iki yılın faaliyet raporları ulaşılamak isteyenlerin “Aradığınız sayfaya ulaşamıyoruz'' mesajıyla karşılaştıklarını söyleyen iki hekim, “AKP iktidarı, sosyal güvenlik sisteminin mali açıdan sürdürebilirliğinin sıkıntıda olduğu gerçeğini gizlemeye ve üzerini örtmeye, reklamlarla halka pembe tablo pazarlamaya çalışıyor. Rakamların gösterdiği gerçek durum ortaya çıkmasın diye raporları yayımlamıyor” diyerek SGK aylık sigortalı, sağlık, mali istatistiklerine de 10 gündür ulaşılamadığını, ulaşmak isteyenlere “Error'' mesajı geldiğini söyledi.

“KAYITA DAYALI HİÇ BİR GERÇEK GİZLENEMEZ VE ÜSTÜ ÖRTÜLEMEZ”

Sosyal güvenlik alanında tam bir “bilgi kirliliği” yaşandığını, gerçeklerin tersyüz edilerek çarpıtıldığını savunan hekimler, Covid-19 ile yaşanan sorunların artmasına karşın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın başını kuma gömdüğünü söyledi. “Kayıta dayalı hiçbir gerçek gizlenmez ve üzeri örtülmez. Mızrak çuvala sığmaz. Gerçekler er veya geç gün yüzüne çıkar. Olan SGK'nın saygınlığına ve güvenilirliğine oluyor. SGK bu tuhaf veri geciktirme ve saklama uygulamasından vazgeçmeli. Her yıl düzenli olarak yayımladığı gibi son iki yılın sigortalı, sağlık ve mali aylık istatistik verilerini derhal ve düzenli olarak açıklamalıdır” diyerek ‘Açık ve Karadelik' olarak adlandırılan SGK gelir ve giderleri arasındaki farkın 19 yıllık AKP iktidarında neden hala kapatılamadığını sordu.

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