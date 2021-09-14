Yabancıya satışta rekorla birlikte konut fiyatları tırmanıyor

Ağustosta satılan her 100 konuttan İstanbul'da 11'i, Antalya'da 18'i yabancıya gitti. 8 ayda yabancıya konut satışları 30 bini aşarak rekor kırdı. Gayrimenkul uzmanı Dr. Ahmet Büyükduman, 250 bin dolara vatandaşlık düzenlemesiyle artan yabancı talebinin özellikle birinci elde fiyatı artırdığını söylüyor.

Emre DEVECİ

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Dünya genelinde ve Türkiye'de konut fiyatlarındaki ve kiralardaki artış ile birlikte bu artışın nedenleri de tartışılıyor.

Konutun bir barınma değil yatırım aracı olarak görülmesi, arz-talep dengesizliği, düşük faizli kampanyalar ve inşaat maliyetlerindeki artışla birlikte ülkelerin yurt dışından kaynak çekmek için yaptığı yabancılara satışlar, artışın gerekçeleri olarak tartışmalarda öne çıkıyor.

Türkiye'de de hükümetin 250 bin dolar ve üstü değerde gayrimenkul satın alanlara vatandaşlık verilmesini öngören düzenlemesi sonrasında yabancılara konut satışlarındaki artış dikkat çekiyor.

AĞUSTOSTA REKORA YAKLAŞILDI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı verilere göre, ağustosta yabancılara 5 bin 866 adet konut satıldı. Bu rakam, Ekim 2018'deki 6 bin 276 adetlik rekorun ardından en yüksek satış rakamı oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,7 arttı.

Yabancılara yapılan konut satışlarında, ilk sırayı 2 bin 729 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 976 konut satışı ile Antalya, 400 konut satışı ile Ankara, 242 konut satışı ile Mersin ve 233 konut satışı ile Yalova izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı. Ağustos ayında İran vatandaşları Türkiye’den 911 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla, 900 konut ile Irak, 451 konut ile Rusya Federasyonu, 313 konut ile Afganistan ve 264 konut ile Kuveyt vatandaşları izledi.

8 AYDA YABANCIYA SATIŞLAR 30 BİNİ AŞTI

Yabancılara yapılan konut satışları, Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47,6 artarak 30 bin 849 oldu.

İlk sekiz aylar itibarıyla bakıldığında ise 2021 yılı 30 bin 849 adetlik satışla tüm zamanların zirvesinde yer aldı. İlk sekiz aylık dönemde 2020'de 20 bin 896, 2019'da 27 bin 479, 2018'de 18 bin 540 adet konut satılmıştı.

İSTANBUL'DA HER 100 KONUTUN 11'İ YABANCIYA

Ağustosta İstanbul'da 24 bin 286 adet konut satılırken, bunun 2 bin 729 adetle yüzde 11,2'lik bölümü yabancılara satıldı.

Ocak-ağustos döneminde İstanbul'da 151 bin 221 konut satılırken, bunun 14 bin 788 adetle yüzde 9,8'lik bölümü yabancılara satıldı.

ANTALYA’DA HER 100 KONUTUN 18’İ YABANCIYA

Türkiye genelinde ilk sekiz ayda konut satışları içinde yabancı payı yüzde 3,8 oldu.

Antalya'da ağustosta satılan toplam 5 bin 487 konut içinde yabancı payı yüzde yüzde 17,8'e ulaştı.

Antalya’da ocak-ağustos döneminde toplam 34 bin 827 konut satılırken, bunun 5897 adetle yüzde 16,9’u yabancılara satıldı.

YABANCIYA SATIŞ FİYATLARI ARTIRIYOR

Sozcu.com.tr’ye konuşan İstanbul Gayrimenkul Değerleme şirketinden değerleme uzmanı Dr. Ahmet Büyükduman’a göre, geçen sene pandemi nedeniyle yavaşlayan yabancıya konut satışları, bu sene hem TL'deki değer kaybı hem de karantina sonrası açılmayla birlikte hızlandı.

Türkiye genelinde konut satışlarında yabancı payının adet bazında yüzde 3,5 civarında olduğunu ancak ciro olarak bakıldığında yüzde 7-8'lerde çıkıldığını belirten Büyükduman, İstanbul'da birincil el konut satışları cirosunda yabancı payının yüzde 15'leri bulduğunu, bu piyasada fiyat artışında yabancıya satışların etkisinin bulunduğunu söyledi.

Yabancıya satışlarda adet bazında ortalama değerin, yerlilerinkinin yaklaşık iki katı olduğunu belirten Büyükduman, 250 bin dolarlık gayrimenkul alımı karşılığı vatandaşlık düzenlemesinin de yabancı talebi artırdığını vurguladı.

Konut piyasasının geçen yıla göre yavaşlasa da özellikle haziran ayından itibaren hareketlendiğini belirten Büyükduman, iş günü başına 6-7 bin adetlik satış olduğunu, bunun güçlü bir performans olduğunu söyledi.

Yüzde 3,5 payları ama cirosal payları bunun yaklaşık iki katıdır. Birinci el piyasada etkili olduklarını görüyorum. Birinci el konutta istanbulda payları yüzde 15'lara yakın. Proje satışlarda. O tarafta fiyatları etkiliyordur.

BETAM tarafından hazırlanan rapora göre, ağustosta Türkiye genelindeki satılık konutların fiyatı bir önceki yılın aynı ayına göre 38,9, kiralık konutların fiyatları ise bir önceki yılın aynı ayına göre 34,6 arttı. İstanbul’daki kiralık dairelerin yıllık fiyat artışı ise yüzde 50,7 oldu.

Antalya, konut fiyatlarının en hızlı arttığı illerden biri durumunda.

VATANDAŞLIKLA YABANCIYA SATIŞ 130 BİNİ AŞTI

Hükümetin 250 bin dolar ve üstü değerde gayrimenkul satın alanlara vatandaşlık verilmesini öngören düzenlemesi sonrasındaki üç buçuk yılda yabancılar Türkiye'de toplamda 134 bin 100 adet konut satın aldı.

İlk dört sırada Irak, İran, Rusya ve Afganistan vatandaşları yer alıyor.

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