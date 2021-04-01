Yastık altında değil ‘Deli Dumrul’da

Dara düşen ekonomiye kaynak sağlamak için vatandaştan yastık altındaki altın ve dövizlerini isteyen hükümete Deli Dumrul önerisi geldi. CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, aranan kaynağın vatandaşta değil, Deli Dumrul projeleri olarak bilinen kamu-özel işbirliği yatırımlarını yapan müteahhitlerde olduğunu söyledi. Şahin, hükümete pandemiyi mücbir sebep ilan edip şehir hastanelerini yapan müteahhitlere devletin bu yıl ödemesi gereken 16.4 milyar liralık kira ve hizmet bedelini silmesini önerdi. Yasalar ve uluslararası uygulamaların hükümete bu yetkiyi verdiğini belirten Şahin, devletin mücbir sebep hakkını kullanması halinde halktan döviz istemesine gerek kalmayacağı gibi yaşanan kaynak darboğazının da aşılacağını söyledi.

Covid-19 pandemisinin bir mücbir sebep olduğunu, bu nedenle hukuki olarak şehir hastanelerinin sözleşmelerinde revizyona gidilmesi gerektiğini belirten Şahin, “Milletin zor günler için sakladığı altın ve dövizlerine göz dikmek yerine, önce ödemeleri dövizle yapılan bu hastanelerin sözleşmeleri Türk Lirası'na çevrilmelidir” çağrısı yaptı.

MÜCBİR SEBEP VAR

Şahin, hükümetin devlete ait havaalanlarında şirketlerin 2020 yılında devlete ödemesi gereken kira bedellerini Covid-19'u mücbir sebep sayarak sildiğini, 2021-2022 yılı için ise yüzde 50 indirim uyguladığını belirtti. Şahin, “Aynı şekilde şehir hastanelerini işleten şirketlere devletin bu yıl ödemesi gereken 16.4 milyar liralık kira ve hizmet bedeli borcu da mücbir sebeple silinmelidir. Şirketler, devlete ödeme yaparken mücbir sebep var da devlet şirketlere ödeme yaparken mücbir sebep yok mu” diye sordu.

DEVLETİN YASAL HAKKI VAR

CHP'li Fikret Şahin, şehir hastaneleri sözleşmelerinde “mücbir sebep” maddesinin olup olmadığının bilinmediğini, ancak dünyada birçok ülkenin pandeminin mücbir sebep olarak değerlendirip kamunun borçlarının dondurulduğunu söyledi. Avrupa hukuku ve Dünya Bankası uygulamalarında da devletlerin sözleşme adaleti çerçevesinde bu tür olağanüstü durumları “mücbir sebep” sayıp borçlarını dondurduğunu belirten Şahin, vatandaşa dövizle ödeme yasağı getirilip devletin kendisinin dövizle borç ödemesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.