Yazlık fiyatlarındaki düşüş yıl sonuna kaldı

Pandemi ile birlikte bahçeli ve teraslı gayrimenkullere olan talep devam ederken, yüzde 150'ye varan fiyat artışlarında yıl sonuna doğru bir miktar normalleşme bekleniyor. 15 yıldır faaliyette olan Hürriyet Emlak'ta yeni isim ve logo ile yola devam edeceklerini açıklayan Hepsiemlak Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, sektöre ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

EGE'DE ÇOK ARTTI

“Biz özellikle İzmir ve Muğla'da yüzde 100 ve yüzde 150 bandında fiyat artışları görüyoruz. Orada portföy sıkıntısı da yaşanıyor, stoklarda da ciddi erime var. İşlem hacimlerinin de yüksek olduğu bir dönem değil. Bahçeli ev, terası olan ev arama oranları yüzde 200-300'lerde artarak devam etti. Bunun gerçek talebe de dönüşeceğini öngördük. Son nisan verilerinde geçen yıla göre 3 büyük şehirde de fiyat artışları var. Yüzde 30 bandında. Bizim tespitlerimiz şu; uzaktan çalışmanın da mümkün olduğu bu dünyada son çeyrekte yazlık kiraları biraz daha normale döner.”

Yola Hepsiemlak olarak devam edecek

Emlak sektöründe 15 yıldır faaliyet gösteren Hürriyet Emlak, kurumsal kimliğini yenileme ve yoluna Hepsiemlak olarak devam etme kararı aldı. Hepsiemlak Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, “Artık daha iddialı hedeflerin yanı sıra kalite, hız ve güven üzerine kurulu vizyonumuzla, kendi ayakları üzerinde duran köklü ama genç bir marka olma yolunda bizi daha iyi anlatacak bir isim ve kimlik edinme kararı aldık” dedi.