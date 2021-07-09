Yem fiyatları besiciyi canından bezdirdi

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, hayvan yetiştiricilerinin yem fiyatlarındaki yüzde 100’lük artışa isyan ettiklerini söyledi.

“HAYVANCILIK BİTME NOKTASINA GELDİ”

Seçim bölgesinde yaptığı çiftlik ziyaretlerinin ardından açıkkama yapan Tatlıoğlu, “Tüm sektörlerde olduğu gibi hayvancılık sektörü de zor günler geçiriyor. Son 1 yılda yem fiyatları yüzde 100 artmış durumda. 65 liradan 145 liraya yükseldi. Hayvancılık bitme noktasına geldi. Verilen krediler besicileri daha zor duruma düşürmenin ötesine gidemiyor” şeklinde konuştu.

“TÜİK RAKAMLARI BİRBİRİNİ TUTMUYOR”

İktidar ile birlikte tarım politikaları da acilen değişmeli” diyen İYİ Parti’li Tatlıoğlu, şunları söyledi:

“Gıda fiyatlarında olduğu gibi girdi fiyatlarında da çiftçinin gübre fiyatı ile TÜİK’in fiyatları birbirini tutmamakta. Çiftçiye göre gübre ve yem fiyatlarındaki artış açıklananın iki katı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun bugün açıkladığı verilere göre son 1 yılda gübre fiyatı yüzde 41,78 arttı. Son 1 yılda yem fiyatları yüzde 100 artmış durumda. Yüksek artış besiciyi canından bezdirdi.”

“BAKAN, ÇİFTÇİNİN ZARARINA HAYVAN KESTİĞİNİ İTİRAF ETMİŞ OLDU”

Tatlıoğlu, “Geçtiğimiz hafta Bakan Pakdemirli'nin yaptığı açıklamalar, tarımın nasıl biz vizyonla yönetildiğini ortaya koyuyor. Tarım Bakanı esasen çiftçinin zararına hayvan kestiğini bir anlamda itiraf etmiştir” ifadelerini kullandı.

“AKP TARIMIN STRATEJİK SEKTÖR OLDUĞUNUN FARKINDA DEĞİL”

Son bir yılda yem fiyatlarının 65 liradan 145 liraya yükseldiğinin altını çizen Tatlıoğlu, “Yem fiyatlarında bu artış besicilerimizi çok zor duruma düşürüyor. Fabrika yeminde hammadde bakımından yüzde 50-60 dışa bağımlı olduğumuzu düşündüğümüzde durumun vehameti ortaya çıkıyor. AKP tarımın stratejik bir sektör olduğunun farkında değil. 19 yılda yapılan icraat bunun açık göstergesi. İktidar ile birlikte uygulanan bu yanlış tarım politikaları da değişmeli. Çiftçiyi, köylüyü tekrar üretime teşvik edecek politikalar uygulanmalı” diye konuştu.