Yurtdışı üretici enflasyonu ağustosta yüzde 30,81 oldu

Yurt dışı üretici fiyat endeksi ağustosta yıllık yüzde 30,81 arttı bir önceki aya göre ise yüzde 0,92 azaldı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksini açıkladı.

TÜİK verilerine göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 30,81 arttı, aylık yüzde 0,92 azaldı.

Yurt dışı üretici enflasyonunun temmuz ayındaki yüzde 41,8’lik seviyeden aşağı düştüğü görüldü. Endeks haziranda son 2,5 yılın rekorunu kırmıştı.

YD-ÜFE, 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,92 düştü. Yurtdışı üretici enflasyonu, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,80, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,81 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 36,27 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 30,19, imalatta yüzde 30,83 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 39,54, dayanıklı tüketim malında yüzde 31,63, dayanıksız tüketim malında yüzde 21,81, enerjide yüzde 103,23, sermaye malında yüzde 17,06 artış olarak gerçekleşti.

PETROL ÜRÜNLERİNDE YÜZDE 103 ARTIŞ

Önceki yıla göre YD-ÜFE sektörlerinden diğer ulaşım araçları yüzde 13,60, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları önceki yıla göre yüzde 13,70, makine ve ekipmanlar yüzde 14,07 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu.

Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 103,23, ana metaller yüzde 59,02, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 43,89 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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