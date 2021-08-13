Z kuşağı ofise dönmek istiyor ama haftanın beş günü değil

Araştırmalara göre, çalışma yaşamına yeni giren Z kuşağının çoğunluğu haftanın bazı günlerinde ofisten, bazı günlerinde ise evden çalışmak istiyor. Y kuşağı çalışanlarında da durum benzer.

SOZCU.COM.TR

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Dünyada 2019’un sonunda başlayan ve 2020 yılında pek çok şirketin uzaktan çalışma modeline geçmesine sebep olan corona virüsü pandemisi nedeniyle oluşturulan çalışma düzeni, pandemi sonrasında da kalıcı etkiler bırakacak.

İngiltere Maliye Bakanı’nın gençlerin ofise dönmelerine ilişkin çağrıları üzerine, Z ve Y kuşağının çalışma yaşamında ofis ve evden çalışmanın nasıl etkisi olabileceği tartışılmaya başlandı.

Araştırmalara göre, çalışma yaşamına yeni giren Z kuşağının çoğunluğu da yüz yüze çalışmanın faydaları olduğunu ancak kendileri için en doğru olan çalışma şeklinin hibrit çalışma olduğunu düşünüyor.

Buna göre, Z kuşağının büyük çoğunluğu haftanın bazı günlerinde ofisten bazı günlerinde ise evden çalışmak istiyor. Y kuşağı çalışanlarında da durum benzer.

Genç çalışanlar ofisten çalışmanın kariyerlerine ve terfilerine katkı yapacağını düşünse de evden çalışmanın getirdiği avantajları da kaybetmek istemiyor.

İNGİLTERE HAZİNE BAKANI: YÜZ YÜZE ÇALIŞMAK, BAĞLANTI KURMAK İÇİN FAYDALI

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın, geçtiğimiz hafta gençlerin ofise dönmelerinin kariyerlerinde ilerlemeleri için çok önemli olduğunu belirtmesi sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Sunak, yüz yüze çalışmanın doğrudan mentorlardan öğrenmek ve uzun süreli bağlantılar kurmak için faydalı olduğunu belirterek “Stajımı veya kariyerimin ilk bölümünü Teams ve Zoom üzerinde yapıyor olsaydım, bu güçlü ilişkilere sahip olabileceğimden şüpheliyim” dedi.

GENÇLER HİBRİT DÜZEN İSTİYOR

Ofise dönüşe karar vermenin işletmelere bağlı olduğunu söyleyen Sunak, gençlerin istediklerinden habersiz olmakla eleştirildi.

Ancak gençlerin bu konudaki istekleri ofise dönmemek yönünde değil. Araştırmalara göre gençler ağırlıklı olarak hibrit çalışma düzeni istiyor. Ofise dönmek isteyen gençler haftanın tümünde ofise gitmek istemiyor.

Araştırmalara göre Z kuşağı ve genç Y kuşağı çalışanları, ağırlıklı olarak hibrit bir çalışma düzeni tercih ediyor. Anket şirketi YouGov’un araştırmasına göre 18-25 yaş arası gençlerin yüzde 70’i hibrit çalışmayı tercih ederken her gün ofisten çalışmak isteyenlerin oranı yüzde 21, her gün evden çalışmak isteyenlerin oranı ise yüzde 5 oldu.

Ayrıca 18-25 yaş arası çalışanların yüzde 48’i “uzaktan çalışmayı tercih etmek, kariyerimde ilerleme ve terfi şansımı olumsuz etkileyebilir” seçeneğine kesinlikle evet cevabını verdi. 25-35 yaş arası çalışanlarda bu oran yüzde 37’de kaldı.

4 bin 358 İngiliz arasında yapılan ankete göre 25-35 yaş arasında ise tüm iş günlerinde evden çalışmak isteyenlerin oranı yüzde 17 olurken tüm iş günlerinde ofisten çalışmak isteyenlerin oranı yüzde 10 oldu.

“YÜZ YÜZE VAKİT GEÇİRMEK ÖNEMLİ”

Ayrıca İpsos’un yaptığı başka bir ankete göre, Z kuşağının yüzde 62’si ve Y kuşağının yüzde 56’sı pandemi geçtikten sonra haftada en az üç gün evden çalışmak istiyor. Aynı araştırmaya göre Z kuşağının yüzde 58’i ve Y kuşağının yüzde 49’u, işlerini etkili bir şekilde yürütmek için meslektaşlarıyla yüz yüze zaman geçirmeleri gerektiğini söylüyor.

İşyeri araştırmacısı Leesman tarafından yapılan başka bir ankette ise 25 yaşın altındakilerin yüzde 72’sinin evlerinde huzur içinde çalışabilecekleri özel bir odasının olmadığı belirtildi.

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