Zam üstüne zam geldi damacana su lüks oldu

Gelen üst üste zamlarla damacana su, lüks ürün haline gelip depozito 55 TL’ye çıktı, bir sünnet düğününde bir vatandaş ‘takı olarak’ damacana bile taktı.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Su artık bırakın bedava olmayı hele de ambalajlı ise lüks içecek haline geldi. Geçtiğimiz hafta damacana sulara markasına göre 2 ila 3 liralık zamlar gelince 19 litrelik damaca suyun fiyatı 15 ila 19.5 TL seviyesine fırladı. Gelen üst üste zamlarla damacana su, lüks ürün haline gelip depozito 55 TL'ye çıktı, bir sünnet düğününde bir vatandaş ‘takı olarak' damacana bile taktı. Damacana su fiyatları uçtukça pazar da küçülüyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de damacana su satışları yüzde 9.4 azaldı, bu yıl da 2.4'lük küçülme ile toplam 5.6 milyar litre damacana su satılması bekleniyor. 2015 yılında bu rakam 6.4 milyar litre idi.

SUDER Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karamehmetoğlu 2020 yılında kişi başına düşen ortalama damacana su tüketimi 71 litre iken bu rakamın bu yıl 68 litreye gerilemesinin beklendiğini söyledi.

DOLAR KURU ETKİSİ

Son dönemde gelen zamların ardında plastik hammadde ve taşımacılık maliyetlerindeki artışın olduğunu söyleyen Karamehmetoğlu, dolar kurundaki artışın etkisini ise “Döviz kurundaki yükseliş, ambalaj hammaddesi olan plastik fiyatlarının aşırı yükselmesine sebep oldu. Sektörümüzdeki maliyet artışında döviz kurundaki artış ile birlikte, artan ambalaj ve enerji girdileri, artan işçilik maliyetleri, nakliye gibi maliyet kalemleri etkili” sözleri ile açıkladı.

DEPOZİTOSU 55 LİRA OLUNCA DAMACANA TAKTILAR

Su bayiliği yapan Ahmet Arslan'ın oğullarına yaptığı sünnet töreninde damaca fiyatlarındaki artışa dikkat çekmek isteyen meslektaşları, Halil ve İsmail'e depozitosu 55 lira olan damacana taktı.