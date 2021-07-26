Zenginler, ucuz krediye hücum etti

İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre, JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup ve Morgan Stanley'nin zenginlere verdiği kredilerin toplamı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 17.5 artışla 600 milyar doları geçti. Bu, bankaların verdiği toplam kredilerin 2017 ortasındaki yüzde 16.3 oranından yüzde 22.5'e yükseldiğini gösteriyor. Kredilerde 10 yıldır yükselen bir eğilim var ancak ABD Merkez Bankası'nın (FED) pandemiye yanıt olarak faiz oranlarını düşürmesinden bu yana talep katlanarak artıyor. Bankacılara göre, zengin müşteriler 2 yıllık bir kredi için sadece yüzde 1.4 gibi bir faiz ödüyorlar.

PORTFÖYLERİ ARTTI

Holland&Knight, hukuk firmasının özel servet uygulaması eş başkanı Christopher Boyett, “Faiz oranları o kadar düşük ki ucuz para olarak bakıyorlar” diyor. JPMorgan, Bank of America, Citi ve Morgan Stanley'deki varlık yönetimi kredileri, toplam kredilerdeki yalnızca yüzde 9'luk artışa karşılık son 4 yılda yüzde 50 oranında büyüdü.

Yüksek vergi ödemekten kurtuluyorlar

Uzmanlara göre, zenginler borçlanma yoluyla yüksek vergi ödemekten de kurtuluyorlar. Nakit toplamak için varlıkları satmak ve bir sermaye kazancı vergisi faturasıyla karşı karşıya kalmak yerine, yatırımlarının değerine karşı borçlanarak fon almayı tercih ediyorlar. White&Case hukuk firmasının ortağı Sabrena Silver, “Bu ailelerin bu varlıklardan likidite elde etmesinin diğer yolu onları satmak ancak bunun vergi sonuçları olacağı için tercih etmiyorlar “ diyor.