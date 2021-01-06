Antalya tartışılan proje yargıya taşındı

Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Konyaaltı Liman bölgesinde yapımı süren Fenix Center projesi ile ilgili basın açıklaması yaptı. Projenin kamu yararına, şehircilik ilkelerine aykırı olduğu belirtiler açıklamada; “Ayrıcalıklı uygulamalar hiç kimsenin hakkı değildir” denildi.

“BELEDİYEDEN YANIT ALAMADIK”

Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı Serdar Aykurt, Antalya Konyaaltı ilçesi Liman bölgesinde, bünyesinde AVM, otel ve konut fonksiyonları bulunan, Antalya'nın ilk karma projesi olarak sunulan Fenix Center projesi ile ilgili olarak Konyaaltı Belediyesi'ne ‘ruhsat verilip verilmediği' konusunda başvuru yaptıklarını fakat yanıt alamadıklarını söyledi. Projenin yüksek katlı olacağı, basından ve sosyal medya mecralarından öğrendiklerini belirten Aykurt; “Liman Mahallesi 8903 ada 1 parselde yapımı süren proje ile ilgili alınan yapı ruhsatının imar planına uygunluğu, emsali ve gabarisinden dolayı, uygulamada karşılaşılacak kentsel sorunlar ve kent siluetine olumsuz etkisinden endişeliyiz. Konyaaltı Belediyesi'nden gerekli bilginin istenmesine rağmen cevap verilmemesinin endişelerini artırdı” dedi.

“KAMU YARARINA, ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE AYKIRI”

Aykurt, projeye ilişkin soru işaretlerini şöyle sıraladı; “Atıl durumdaki tamamlanmamış inşaatın yıkılarak yerine yapılan projenin, imar planında ayrıcalıklı bir plan değişikliği yapılmadan, hangi süreçte bu kadar hak kazandığı merak konusu olmuştur. Yatay olarak AVM olabilecek bir ticaret alanı, inşaat hakkı olan emsal ile tekrar yatay bir AVM olarak projelendirilir veya emsali üst katlara kullanılan ofis veya otel bloğu olabilir. Ancak her ikisinin de yüksek yoğunluklu olması soru işaretidir. Antalya’da yüksek yapı için en uygun yer Tünektepe ve Beydağlarının çok yakını ve dolgu alanı olduğunu bildiğimiz, su seviyesi yüzeye çok yakın olan Liman bölgesi midir? Benzer hatalar yıllar önce İstanbul Ataköy ve Bakırköy'de, Zeytinburnu, Beşiktaş'ta ve İzmir Bayraklı’da birkaç güzel bina ile başlamadı mı? Mimari proje şıktır, çağdaş çizgiler taşımaktadır, heyecanlıdır, arkitektoniktir, sürdürülebilir nitelikler ile donatılıdır. Bu konular tartışmaya açıktır. Böyle bir proje için maalesef konum yanlıştır. Kamu yararına, şehircilik ilkelerine aykırı ve ayrıcalıklı uygulamalar hiç kimsenin hakkı değildir”

“ANTALYA’DA BULUNAN TÜM AVM'LER, EMSAL ALACAK”

“AVM'ler için özel imar ayrıcalıkları mı verilmiştir” diyen Aykurt, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Bu uygulama hayata geçerse Antalya’da bulunan tüm AVM'ler, emsal alacağı çıkararak, üzerlerine birer ikişer kule otel veya ofis bloğu inşa edecektir. Yeni yapılacak kentsel dönüşüm projeleri de bu projeleri örnek alacaktır. Antalya, doğal değerlerini ön planda tutarak bir İstanbul veya İzmir yapılaşmasına özenmemelidir. Landmark kule olarak lanse edilen bina aslında narin bir yükseklik değildir. Cadde boyunca duvar etkisi olan geniş bir bloktur. Yıllarca kendini ön bantta olarak bilen, alanın arkasındaki adalarda bulunan mülk sahiplerinin manzaralarının kapanmasının ve mülkiyet değerlerinin düşmesinin sorumluluğu kime ait olacaktır”

“KIYI İLE KENT ARASINA DUVAR”

Basından aldıkları duyumlar üzerine inşaata başlanıldığını, hatta toplamının yüzde 50'sine yakın bağımsız bölümünün satışını gerçekleştiğini dile getiren Aykurt; “Yukarıda açıkladığımız üzere yapı ruhsatı açıkça hukuka aykırıdır. Mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verilmediği takdirde inşaat hızla devam edecek, yapı ruhsatı iptal edilirse hem yatırımcı firma, hem ilgili belediye, hem de kamu büyük zarara uğrayacaktır. Konyaaltı Belediyesi özelinde, son yıllarda üzülerek sıkça rastladığımız, kıyı kesimindeki yüksek yoğunluklu, adeta kıyı ile kent arasına duvar olan, Antalya'mızın kent siluetine olumsuz etki edecek, ortak akılla üretilmemiş, ilerleyen süreçte kente ekolojik ve doğal zararlar vermesi muhtemel her türlü faaliyetin karşısında örgütsel gücümüzü sonuna kadar kullanacağımızı, bu alanlarda kamu yararına aykırı her türlü uygulamanın karşısında olacağımızı bildiririz. Bu bağlamda sözkonusu taşınmaza yönelik verilen yapı ruhsatının iptali ve yürütmenin durdurulması amacıyla 28.12.2020 tarihinde Konyaaltı Belediye Başkanlığı'na dava açılmıştır” dedi.