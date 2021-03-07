Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 22 dönümlük yeşil alan imara açıldı

Mülkiyeti Hazineye ait 22 dönüm arazinin imarının yeşil alandan çıkarılarak “Turizm, ticaret, konut alanı” olarak değiştirilmesi Kuşadası'nda tepkilere neden oldu. Yazlık siteler arasında kalan arazinin, kamu kullanımına ait yeşil alan ve önündeki Kocagöl ile birlikte rekroasyon alanı olarak düzenlenmesi beklenirken imara açılması mahalle sakinlerini şoke etti.

Özelleştirme İdaresince hazırlanan imar plan değişikliği, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan imzasıyla onaylanan şekliyle Aydın il Çevre Müdürlüğü ve Kuşadası Belediyesi'nde askıya çıkarıldı. Güzelçamlı Mahallesi’nin yapılaşmadan kurtulabilmiş en büyük rekroasyon alanının imara açılmasına anlam veremediklerini söyleyen mahalle sakinleri, “İmarı planının bizzat Cumhurbaşkanının imzası ile olması ilginç” yorumu yaptı.

KİŞİYE ÖZEL İMAR

Çevredeki site sakinleri bir süre önce Kocagöl'deki balık çiftliğinin kaldırıldığını, değişen imarla birlikte gölün de bu araziyi alacak kişiye tahsis edileceğinin anlaşıldığını söyleyerek, “Deniz ile arazi arasında denizle bağlantılı Kocagöl var. Gölün temizlenmesinden sonra araziyi alacak kişiye verileceği anlaşılıyor. Bu bölgede denize uzaklığına göre bir dönüm arazi yaklaşık 2 milyon liraya satılıyor. Bu arazinin imar değişikliğinden sonraki değerini siz düşünün” ifadelerini kullandı.

İTİRAZ EDİLECEK

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel basın danışmanı aracılığıyla SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı imar planını askıya çıkarmanın yasal zorunluluk olduğunu belirtti. İmar plan değişikliğinin Kuşadası Belediye Meclisi’nde yapılmadığını söyleyen Günel, “Değiştirilen imarı askıya çıkarmak yasal zorunluluk. Ancak belediye olarak bu imar planını kabul etmiyoruz. İtiraz edeceğiz. Askı süresince vatandaşların da itirazlarını alıp ilgili kuruma ileteceğiz” dedi. Mimarlar Odası Başkanı Ümit Acar'da, imar değişikliğine ilişkin geniş kapsamlı bir rapor hazırlayarak, hafta içinde resmi itirazlarını yapacaklarını söyledi. Ayrıca Kuşadası'nda bir çok sivil toplum örgütü ve arazinin olduğu bölgedeki site sakinlerinin itiraz için hazırlık yaptığı öğrenildi.