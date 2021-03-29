Emlak Konut Çekmeköy’deki askeri alan için protokol imzaladı

Emlak Konut GYO, 24 Mart'ta Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde Çekmeköy Taşdelen Mahallesi'nde 458, 459 ve 60 parsel sayılı taşınmazların 312 bin 429 metrekarelik kısmının toplam 937 milyon 289 bin 310 TL bedel üzerinden satın alınmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ek protokol imzalandığını açıkladı.

Bakanlık ile 17 Aralık 2020 tarihinde yapılan protokole ek olarak yapılan protokol ile Gebze Emlak Konutları 3. Etap bünyesinde yer alan ve Çevre Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne satılan 320 adet bağımsız bölümün KDV dahil 151 milyon 205 bin TL'sinin satın alım bedeli olan 937 milyon 289 bin liradan düşüleceği kaydedildi.

411 milyon 168 bin 506 TL'sinin Çevre Şehircilik Bakanlığı ile daha önce imzalanan protokoller kapsamında şirket tarafından devam ettirilen kentsel dönüşüm projelerine ilişkin iş ve işlemlerde kullanılacağı, kalan 374 milyon 915 bin 724 TL'nin ayrıca ödeneceği belirtildi.

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“HALKIN MALI BETON LOBİLERİNE PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR”

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, askeri alanın satışına tepki göstererek “İstanbullumuzun geleceği için bir kez olsun kulağınızı beton lobilerine kapatın. Eşsiz güzelliğe sahip kentimiz İstanbul talan ediliyor, en değerli arazileri ya bir bir satılıyor ya da yapılaşmaya açılıyor. Sata sata bitmedi mi? Halkın malı, milletin malı beton lobilerine peşkeş çekilmek zorunda mı?” diye sordu.

İstanbul'un, “beton lobilerinin, imar çetelerinin” eline geçtiğini vurgulayan Tekin “Vatandaş, açlık, yoksulluk ve corona vakalarıyla sarsılmaya devam ederken, birilerinin gündemi hiç değişmiyor. İktidar, İstanbul'un ölüm fermanı olacak Kanal İstanbul projesinin planlarını onaylarken diğer taraftan da kentin elde kalan son boş alanlarını, beton lobilerine peşkeş çekmeye devam ediyor. İstanbul'da tam bir soygun ve yolsuzluk düzeni yaşanıyor. Bu imar planlarıyla amaçlanan İstanbul'a ihanet değilse nedir?” diye konuştu.

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PROJENİN DEĞERİ 3.1 MİLYAR TL OLARAK HESAPLANDI

Emlak Konut GYO'nun Çekmeköy Kışlası sınırları içinde yer alan bir kısmı da TRT'ye tahsis edilmiş olan 312 bin 429 metrekarelik alan için hazırlatılan değerleme raporuna göre parseller tapuda tarla vasfına sahip.

Parseller şu an iptal edilmiş olan planlarda “askeri alan, ağaçlandırılacak alan, karayolu koruma kuşağı ve yol” alanında kalıyor. Raporda, parsellerin taslak imar planına göre 1 emsal ile konut+ticaret alanına alınacağı kaydedildi.

Kamuya terk edilen alanlar çıkarılınca geriye kalan net 171 bin 836 metrekarelik alana 214 bin 795 metrekare inşaat yapılabileceği, projenin satılabilir alanının yüzde 90'ının konut, yüzde 10'unun dükkan olacağının öngörüldüğü anlatıldı. Raporda projenin bugünkü değeri 3 milyar 157 milyon 712 bin TL olarak hesaplandı.