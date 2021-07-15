İşte Kanal İstanbul piyangosunda en büyük ikramiyeyi kazananlar!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 2011 yılında çılgın proje olarak duyurulan Kanal İstanbul projesi için henüz ihaleye çıkılmadı. Ancak Karadeniz’i Marmara’ya bağlayacak kanalın etrafında kurulacak yeni şehir projesi için imar çalışmalarının bir bölümü tamamlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, rezerv yapı alanı olarak ilan edilen bölgede yapılaşmayı belirleyecek olan yedi etaplık 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarından üçünü onayladı.

SÖZCÜ, Arnavutköy ilçesinin sınırlarını içerisinde yer alan ve yapılaşmaya açılan milyonlarca metrekare tarım arazilerini mercek altına aldı ve en fazla inşaat hakkı tanınan parselleri tek tek belirledi.

18 BİN 739 PARSELDEN 223’ÜNE BÜYÜK İKRAMİYE

Planlama alanın içerisinde birinci etapta 5 bin 825, ikinci etapta 2 bin 723, üçüncü etapta ise 10 bin 191 olmak üzere toplam 18 bin 739 parsel yer alıyor.

Yatay mimari olacağı söylenen 500 bin nüfuslu Yenişehir projesinin ilk üç etabında toplam büyüklüğü 7 milyon metrekareyi bulan 223 parsele en fazla yapılaşma hakkı olan zemin + 14 kat izni verildi.

Yenişehir’de yer alan diğer parsellere ise yapılaşma izni zemin + 2 veya zemin + 3 kat olarak tutulmuştu.

Boyalık, Baklalı, Çilingir, Dursunköy, Sazlıbosna bölgelerinde yer alan ve büyüklükleri 700 ile 414 bin metrekare arasında değişen ve en fazla inşaat izni verilerin arazilerin değeri yeni imar planıyla kat be kat arttı.

Kamuoyu imar piyangosunda en büyük ikramiyenin vurduğu parsellerin sahiplerinin kim olduğunu merak ediyor.

Söz konusu imar planları hazırlanırken, en yoğun yapılaşma hakkı tanınan taşınmazların neye göre seçildiği bilinmiyor.

İşte bölge bölge, parsel parsel, o araziler ve büyüklükleri…

BAKLALI

BOYALIK

DURSUNKÖY, ÇİLİNGİR, HARAÇÇI…

SAZLIBOSNA

YASSIÖREN

PLANLAMA GEÇMİŞİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kanalın çevresine kurulacak “Yenişehir” için 23 Aralık 2019'da “Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı” değişikliğini onaylayarak askıya çıkarmıştı. Yapılan itirazlar üzerine 22 Haziran 2020’de plan revize edilmişti.

Haziran ayında yapılan değişiklik ile yaklaşık 37 bin hektarlık alanı kapsayan Yenişehir’in tüm imar uygulamaları için resmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkili kılınmıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Yenişehir”in planlarına Mart 2021’de son şeklini vererek askıya çıkarmıştı. Bu plan ile tarım arazileri yapılaşmaya açılmıştı.

İlginizi Çekebilir Kanal İstanbul'un ilk özel projesi belli oldu