Kanal İstanbul’un planları yap-boz tahtasına döndü

Yapılıp yapılmayacağı konusunda tartışmaların devam ettiği Kanal İstanbul’un Marmara Denizi’nden giriş noktası olan Küçükçekmece Gölü kıyısında 1.7 milyon metrekarelik alanın imar planları tekrar değişti. Daha önce mahkeme kararı ile iptal edilen planların yerine yapılan imar planları bu kez de itirazlar üzerine yeniden hazırlandı. Konut, AVM, rezidans yapılacak dev arazide fonksiyonların dağılımı, nüfus ve emsalde bazı değişikliklere gidildi.

Özlem GÜVEMLİ

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Kanal İstanbul güzergahında Küçükçekmece Gölü kıyısında Avcılar Firuzköy sınırları içine bulunan 1.7 milyon metrekarelik dev arazi için 2018 ve 2019 yıllarında hazırlanan plan değişiklikleri İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nin 12 Şubat 2021 tarihli kararı ile iptal edilmişti.

İptal edilen planlarda, 2009 tarihli Çevre Düzeni Planı’nda “üniversite, kentsel ve bölgesel yeşil ve spor, fuar ve festival alanı” fonksiyonu verilen parsellerin durumu “kentsel gelişme alanı ve üniversite alanı” olarak değiştirilmişti.

“EKOSİSTEM ZARAR GÖRÜR”

Mahkeme kararında alanın genellikte “açık ve yeşil alan” niteliğinde olmasından kaynaklanan ve İstanbul için son derece kritik konulardan olan hava kalitesi, suyun döngüsü gibi doğal yapının sunduğu ekosistem hizmetlerinin dava konusu plan değişikliği ile olumsuz etkileneceği vurgulanmıştı. Plan değişikliğinin, bölgeye ilave nüfus getirdiği, hâlihazırda yetersiz olan açık alanların daha da eksiltilmesine ve doğal eşiklerin daha da aşılmasına yol açtığı belirtilmişti.

AĞUSTOSTA ASKIYA ÇIKTI

Mahkemenin bu gerekçelerle iptal ettiği planların yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeniden plan hazırlayıp 2 Ağustos 2021 günü askıya çıkarmıştı. Yeni planlarda da parseller tekrar “kentsel gelişme ve üniversite alanı” olarak tanımlanmıştı. Alana konut, AVM ve rezidans yapılmasının önü açıldı. Küçükçekmece Gölü ve arkeolojik sit alanlarının yakınında bulunan parseller için hazırlanan alt ölçekli planlarda da 629 bin 187 metrekare inşaat yapılması ve 12 bin yeni nüfusun buraya yerleşmesi öngörüldü.

ASKIDAKİ PLANA İTİRAZ EDİLDİ, KONUT ALANI ARTTI

Bu planlara da askı süreci içinde itirazlar yapıldı. Bakanlık itirazlar doğrultusunda planda tekrar değişiklik yaptı ve 28 Eylül 2021 tarihinde tekrar askıya çıkardı. Son planlarda, fonksiyonların dağılımı, nüfus ve emsalde bazı değişiklikler yapıldığı görüldü. Konut ve ticari birim için ayrılan 48 bin metrekarelik alan, 73 bin 899 metrekareye çıkarıldı. Konut alanları içinde emsal transferleri yapıldı. Alanda yaşaması planlanan 12 bin kişilik nüfus, 11 bin 787 kişiye düştü. Park alanı 580 bin metrekareden 568 bine düşürüldü. Eğitim tesisleri için ayrılan 168 bin metrekarelik alan da 186 bin metrekareye çıkarıldı.

1.6 MİLYAR TL DEĞER BİÇİLMİŞTİ

Kanal manzaralı arazi için Emlak Konut, 3 Eylül 2020 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirimde bulunarak parselleri TOKİ’den satın almak için 28 Ağustos 2020 tarihinde protokol imzaladıklarını açıklamıştı. Araziye KDV dahil 1.6 milyar TL değer biçilmişti.