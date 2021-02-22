Konut kredisi faizleri uçtu, evde hesap şaştı

Kredi faizlerinin yükselmesinin en çok etkiledi sektörlerin başında konut sektörü geliyor.

2020 yılında kamu bankaları öncülüğünde başlatılan faiz kampanyası ile Ocak-Aralık döneminde ipotekli konut satışı yüzde 72,4 artarak 573 bin 337'e ulaşmıştı.

Ancak kredi faizlerinin yıl sonundan itibaren yükselişe geçmesi ile bankalardan kredi kullanarak ev alanlarının sayısında düşüş yaşanmaya başladı.

100 EVDEN SADECE 15’İ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı son verilere göre, ülke genelinde 2021 Ocak ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74,6 azalış göstererek 10 bin 732'de kaldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı ise yüzde 15,2'a geriledi.

Faiz oranlarının yüksekliği nedeniyle vatandaşlar, kredi almak yerine inşaat firmalarına senetle borçlanmayı veya peşin alım yapmayı tercih ediyor. Böylece satılan her 100 evden sadece 15'e krediyle alınmış oldu.

İpotekli konut satışları birinci el konutlarda yüzde 77, ikinci ellerde ise yüzde 73 düşüş gösterdi.

Son dönemde yeniden yükselişe geçen konut kredisi faiz oranları ortalama yüzde 1,55 seviyesindeyken, hali hazırda en uygun aylık faiz oranını yüzde 1.34 ile bir kamu bankası veriyor. Özel bankalarda faiz oranları yüzde 1.90 seviyesine kadar çıkıyor.

250 bin liralık birikimi olan ve 500 bin lira değerinde daire satın almak isteyen bir aile, 250 bin lira konut kredisi kullanıldığı takdirde bankaya yapacağı toplam ödeme aylık faiz oranına göre 552 bin lira ile 777 bin lira arasında değişiyor.

120 AY VADELİ 250 BİN LİRALIK KONUT KREDİSİNİN GERİ ÖDEMESİ