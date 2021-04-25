Özelleştirme İdaresi, turizm kentlerindeki kamu arazisi yeşil alanları, koyları parsel parsel satıyor

Büyük bölümü turistik sahil kentlerinde olmak üzere, Türkiye'nin birçok ilinde kamuya ait bir birinden değerli araziler satışa çıkarıldı. Satış öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan imzasıyla yeşil alan, günübirlik kullanım alanı olan imar durumlarının, otel, ticaret merkezi konut yapılmak üzere değiştirildiğine ilişkin kararların askıya çıkarılmak üzere belediyelere gönderilmesi tartışma yarattı. Süreç dışında bırakılan, kentin imar planlarının iradeleri dışında değiştirilmesine tepki gösteren bir çok turistik kent belediyesi, demokratik kitle örgütleri ve vatandaşlar, taşınmaza ait imar değişikliklerine askı sürecinde itiraz etti, kabul edilmeyenler de yargıya başvurdu.

MİLYONLARCA METREKARE ARAZİ SATILACAK

Çeşme, Alaçatı, Kuşadası, Didim, Datça, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Kemer, Manavgat, Alanya, Antalya gibi turistik kentlerde kamuya ait yeşil alanları, kıyılar plajları, burun ve koyları ile Anadolu'nun bir çok ilindeki kamu, Şekerbank ile Sümerbank'a ait milyonlarca metrekare arazinin ÖİD tarafından bu yılın sonuna kadar satılması öngörülüyor. 28 ildeki 61 arazinin Mayıs ayı sonuna kadar satışı için ÖİD internet sayfasında ilan yayımlandı. Alıcıların taşınmazların satışında KDV muafiyeti,4 yıla kadar taksit imkanı, harçsız tapu avantajlarından da yararlanacakları duyuruldu.

“GÖZÜ SAHİL ŞERİTLERİNE DİKTİLER”

AKP iktidarının son yıllarda hazinedeki parayı har vurup harman savurduğunu, yandaş müteahhitlere peşkeş çektiğini, en son 128 milyar dolarlık rezervi buharlaştırdığı için hazinede para kalmadığını söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Mliletvekili Ali Öztunç; “Hazinedeki parayı nasıl yerine koyarız, nasıl hazineye tekrar para kazandırırız diye bu sefer gözü sahil şeritlerine diktiler. Özellikle Muğla, Aydın, Antalya gibi bölgelerde sahil şeritlerinde, Türkiye'nin en değerli en güzel, en bakir koyları, plaj ve ormanlık alanları, Datça'da Kargı Koyu, Didim'de Manastır Koyu, Bodrum Ortakent'te bir milyon metrekarelik alan gibi bir çok değerli araziyi satıyorlar” dedi.

“BUNLARIN AKLI FİKRİ RANTTA”

Satışlarla kendi yandaşlarını daha çok zengin etmeye çalışacaklarını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, şu ifadeleri kullandı; “Bunların akli fikri rantta maalesef başka hiç bir şeyde değil. Bunlar doların yeşilini, ağacın yeşilinden daha çok seviyorlar. Belli ki milletin, devletin vatanın toprağını yandaşlarına peşkeş çekecekler. Hem onlara para kazandıracaklar, hem hazineye belki biraz para girişi olacak, ekonomik bir rahatlama sağlamaya çalışacaklar”

“SIRA KOYLARA, ORMANLARA, SAHİL ŞERİTLERİNE GELDİ”

Cumhuriyet tarihinin tüm birikimleri fabrikaları, demir-çelikler, sanayi tesislerini mirasyedi gibi sattıklarını söyleyen Öztunç, “Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, gelmiş geçmiş tüm Cumhurbaşkanları, Başbakanların bugüne kadar biriktirdiği, yaptığı her şeyi bunlar 19 yılda sattı, satılığa çıkarttı. Memlekette devlete ait sanayi tesisi bırakmadılar. Hepsini özelleştirdiler.Sıra koylara, ormanlara, sahil şeritlerine geldi. Onları da satacaklar, satmaya çalışacaklar ama biz buna izin vermeyeceğiz. Vermememiz gerekiyor. Hep birlikte bununla mücadele etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.