Tuzla’da askeri alan imara açıldı

Tuzla'da 30 Ekim 2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından rezerv yapı (yeni konut) alanı ilan edilen parsellerin, 168 bin metrekarelik bölümü için Tuzla Belediyesi tarafından imar planları hazırlandı. Askeri alanda kalan parsellerdeki imar çalışmasının geçmişi 2014 yılında başlayan yol çalışmasına dayanıyor.

Piyade Okul Komutanlığı ile Tuzla Belediye Başkanlığı arasında 2014 yılında “Yola Arazi Terki (Şelalepark) Protokolü” yapıldı. Bu protokol ile 2015 tarihli ek protokol gereği yaptırılan ve yarım kalan bina ve tesislerin tamamlanması için ihtiyaç duyulan kaynağın tespiti amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda İçmeler-Aydınlı Bağlantı Yolu Projesine göre Piyade Okul Komutanlığı arazisinden geçecek kısımların, kıymet takdir bedeli karşılığında imar planı değişikliği ile Tuzla Belediye Başkanlığına devredilmesi planlandı. Ve Tuzla Belediye Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı arasında 2019 yılında bir protokol daha imzalandı. Devam eden süreçte de söz konusu alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 30 Ekim 2020'de “Rezerv Yapı Alanı” ilan edildi.

AVM, OTEL, KONUT

Rezerv yapı ilanı ve 2019 tarihli protokol kapsamında Tuzla Belediyesi tarafından hazırlanan plan değişikliği, 15 Mart 2021 günü itirazlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından askıya çıkarıldı. Büyük kısmı maliye hazinesine ait olan parseller mevcut planlarda “askeri alan” fonksiyonuna sahipti. Plan değişikliği ile yaklaşık 168 bin metrekare olan planlama alanının 50 bin metrekaresi “gelişme konut alanı” olarak belirlendi. Bu alanda inşaat hakkı 1.75, kat yüksekliği 6 kat oldu. Parsellerin 10 bin metrekaresi ticaret-turizm-konut alanı oldu. AVM ve otel yapılabilecek bu alanda inşaat hakkı 2, bina yüksekliği 8 kat olarak belirlendi. Askeri alanın geri kalan 3 bin metrekaresi rekreasyon alanı, yaklaşık 13 bin 600 metrekaresi eğitim alanı, 2 bin metrekaresi cami, 18 bin metrekaresi orman, 500 metrekaresi mera,2 bin 500 metrekaresi akaryakıt istasyonu, 55 bin metrekaresi de yol için ayrıldı.