Merkez Bankası faiz kararına siyasilerden sert tepki

Merkez Bankası politika faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya indirdi. Kararın ardından döviz kurlarında rekor artışlar yaşandı, karara siyasiler tepki gösterdi.

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Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya indirdi. Karara sosyal medyadan çok sayıda vatandaş ve siyasetçi tarafından tepki yağdı. O paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

“DÖVİZ KURU ŞAHA KALKTI”

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: “Enflasyon artıyor. TL benzerleri içinde en çok değer kaybeden para birimi. Yine benzerler içinde en yüksek CDS bizde. Buna rağmen TCMB ardı ardına faiz indiriyor. Ortada güven veren bir program yok. Bu, talimatla faiz indirildiği izlenimini artırıyor. Döviz kurunu şaha kaldırıyor.”

“AKP'NİN ÜLKEMİZDE YARATTIĞI BÜYÜK ENKAZI UNUTTURMAYACAĞIZ”

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: “AKP’nin ülkemizde yarattığı büyük enkazı unutturmayacağız. 15 Euro olarak açıklanan Çanakkale Köprüsü’nün geçiş ücreti açılmadan artmaya devam ediyor. Faiz indirimi öncesi 152 TL olan köprünün geçiş ücreti kurdaki dalgalanmanın ardından 165 TL oldu.”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın ve iktidar temsilcilerinin döviz kurları ve enflasyona ilişkin yaptığı açıklamaların yer aldığı videoyu da paylaşan Özkan: “Ekonomist(!) Erdoğan’ın iktidarında dolar rekor üstüne rekor kırıyor. Fatura vatandaşa çıkıyor.”

“TOPYEKÜN ÇÖKÜŞ YAŞIYORUZ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: “Ve dolar 9.47… Basiretsiz yönetim yüzünden ekonomi topyekün çöküş yaşıyor…”

“BU İKTİDAR TÜRK LİRASI'NA DÜŞMAN”

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: “Erdoğan ve çevresi doları depoladı, Merkez Bankası'na faizi düşürterek kendi paralarına para katıyor, olan vatandaşa oluyor. Bu iktidar Türk Lirası'na düşman!”

“YAPILACAK TEK ŞEY, BU İKTİDARI GÖNDERMEK”

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen: “Dolar 10 Liraya dayandı. Euro ise 11 lira oldu. Ülkenin kurtulması için yapılacak tek şey kaldı; bu iktidarı göndermek…”

“BU GİDİŞATIN SONU UÇURUM”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: “Olacak iş değil!.. Çin’de asgari ücret: 387 dolar, Türkiye’de asgari ücret: 299 dolar. Faiz kararından sonra dolar 10 TL’ye gidiyor. -Saray ve şürekası hariç- herkesin alım gücü düştükçe düşüyor. Bu gidişatın sonu uçurum. Tek çare #HemenSeçim!”

“AKP YÖNETİMİ İYİCE ZIVANADAN ÇIKTI!”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem: “AKP yönetimi iyice zıvanadan çıktı! Merkez Bankası dövizin uçacağını bile bile faiz indirdi ve dolar 9.50 oldu! Belli ki birilerine para kazandırma operasyonu yapılıyor! Milletin cebinden çaldığınız her kuruş haram olsun!”

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