1 ton skunk yakalandı

İzmir'de deniz yoluyla Türkiye'ye getirilen 1 ton skunk yakalandı. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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İçişleri Bakanlığı’nden yapılan açıklamada şöyle denildi: İzmir İl Jandarma Komutanlığınca; bugün İzmir ve Torbalı Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde ve talimatları doğrultusunda, deniz yoluyla ülkemize yurt dışından yüklü miktarda skunk maddesi getirileceği bilgisi üzerine; Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopter ve bot desteğinde İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli gerçekleşen operasyonda yaklaşık 1 tonun üzerinde skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.