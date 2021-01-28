1000 minibüs ve dolmuşun taksiye dönüşmesiyle ilgili yeni gelişme

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 2021 yılının ilk toplantısı İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.

UKOME gündeminde, aylardır reddedilen Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün 750 adet minibüsün ve 250 adet taksi dolmuş olmak üzere 1000 plakanın taksiye dönüştürülmesi teklifi yer aldı. Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, toplantı sırasında alt komisyondaki görüşmeler devam ettiği için bir sonraki UKOME toplantısında görüşülmek üzere teklifi geri çekti.

MESLEK ODASINDAN TAKSİ DOLMUŞ DÖNÜŞÜMÜNE DESTEK

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, konuyla ilgili söz alarak 750 adet minibüsün dönüşüm teklifi ile 250 adet taksi dolmuşun dönüşüm talebinin ayrı ayrı görüşülmesini talep ettiklerini dile getirdi.

Aksu, minibüslerin taksiye dönüştürülmesinin hukuki olmadığını savunarak taksi dolmuşların taksiye dönüşme teklifine olumlu baktıklarını şu an toplantıda oylama yapılmasını önerdi. Toplantıya başkanlık yapan Çağlar, toplam 1000 adet minibüs ve taksi dolmuşun taksiye dönüşümü teklifini, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün geri çekme talebi üzerine alt komisyona gönderilmesini oya sundu. Teklif oybirliği ile geri çekilerek alt komisyona havale edildi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz kasım ayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık ettiği UKOME toplantısında 5 bin yeni taksi önerisi ile dönüşmek isteyen 1000 taksi plakası tekliflerini ayrı ayrı gündeme sunmuştu. Minibüsten dönüşmek isteyen 1000 taksi plakası teklifi o toplantıda reddedilmişti. Aralık ayında da aynı teklif kabul edilmemişti.