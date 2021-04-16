‘128 milyar dolar nerede?’ afişinin cezası 13 bin TL

Burdur’da Bucak İlçe Başkanlığı binasına asılan “128 milyar dolar nerede?” afişi nedeniyle ilçe başkanı Ahmet Sedat Oktay’a en üst sınırdan 13 bin 237 TL’lik idari para cezası kesildi. Oktay’a ceza 5326 sayılı kabahatler kanunu 42. maddesi uyarınca Bucak Kaymakamlığı tarafından verildi.

Polis memurlarının tebliğ tutanağında, “128 milyar dolar nerede, CHP Bucak İlçe Başkanlığı ibareli afişin asıldığı ve bu afişle ilgili 5442 sayılı il idaresi kanunun 11. maddesinin ilgili bentleri uyarınca polis marifetiyle kaldırılması 5326 sayılı kabahatler kanunun 42. maddesi uyarınca gerekli idari işlemin yapılması hususunda Bucak Kaymakamlığı kararı tebliğ edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

“SUSMAYACAĞIZ, SORACAĞIZ”



Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ahmet Sedat Oktay, “‘128 Milyar Dolar Nerede?’ pankartının CHP Bucak İlçe Başkanlığımıza asılması nedeniyle ilçe başkanı olarak şahsıma en üst sınırdan 13.237 TL idari para cezası uygulandı. Akıllarınca benim üzerimden Türk milletine gözdağı veriyorlar. Susmayacağız, soracağız” dedi.

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