13 yaşındaki Pınar maganda kurbanı

Olay, Yakutiye ilçesine bağlı Rabiaana Mahallesi’nde meydana geldi. İftar sonrası pompalı tüfekle rastgele ateş açan Serdar Dündar, bu sırada evlerinin bulunduğu sokakta oyun oynayan Pınar Kaban’ı sol gözünden vurdu.

Çağırılan ambulansla hastaneye götürülen 13 yaşındaki Pınar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sosyal medya hesaplarında çok sayıda silahlı fotoğrafı olduğu ortaya çıkan 19 yaşındaki katil gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pınar Kaban’ın cenazesi Abdurrahman Gazi Mezarlığı’nda toprağa verildi. Küçük kızın babaannesi Nebahat Kaban ağıtlar yakıp, gözyaşlarına boğuldu. Babası İbrahim Kaban’ın cezaevinde olduğu için cenazeye katılamadığı öğrenildi.

KATİLİN MAHALLEDE ÇOK PİSLİĞİ VARDI

Kaban ailesiyle aynı mahallede oturan İlhami Yıldız, yaşana olayı şu sözlerle anlattı: Pınar karşı binada oturuyordu, bu taraflara gelip giderdi, kızımla da gezerlerdi. Evde eşimle çay içiyorduk. Patlama sesi duyduk, önce torpil zannettim. Silah patladığını bilseydim acele eder belki yetişirdim. Evden çıktım, kapıyı açtım, yerde cesedi buldum. Pınar’ı tanıdım. Pınar, Pınar diye bağırdım, ses çıkmadı. Hemen çevredekilere seslendim. “Yetişin Pınar’ı vurmuşlar” dedim, karşı komşu çıktı, 155’i aradı. Polis ve ambulans geldi. Pınar’ı vuran Serdar’ın mahallede çok pisliği vardı. Bu çevrede ondan şikayetçi olmayan kimse yok. (DHA)