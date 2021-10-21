“134 metrelik gökdelene itiraz ediyoruz çünkü…”

Şehir Plancıları Odası, İzmir’de onay verilen Zorlu Gökdeleni hakkında yeni bir açıklama yaptı. Yapılan işlemlerin şehircilik bilimine ve hukuka aykırı olduğunu belirten oda yönetimi, zaman varken projenin durdurulması çağrısında bulundu. Bütün yetkililere sorumluluklarını hatırlatarak uyarıda bulunan oda yönetimi, projenin iptal edilmemesi halinde yargı süreci başlatacaklarını duyurdu.

Gökmen ULU

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Zorlu Holding'in Pasaport mevkiinde yapmak istediği 134 metre yüksekliğindeki gökdelene Konak Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin onay vermesine tepki gösteren Şehir Plancıları Odası, itiraz gerekçelerini yazılı bir açıklama ile anlattı.

“Konak İlçesi, Akdeniz Mahallesi, 7491 ada, 1 parselde yer alan gökdelen projesinde hukuksuzluk, bu sefer de, verilen tadilat ruhsatı ile devam ediyor ifadesi ile başlayan açıklamada, “Yapılanların açık bir kent suçu olduğunu ilan ediyor, tüm yetkililere sorumluluklarını hatırlatıyor ve hukuka aykırılıkların derhal giderilmesi konusunda uyarıyoruz” denildi.

GÖKDELEN TELAFİSİ İMKANSIZ ZARARLAR VERECEK

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, söz konusu projenin hayata geçmesi halinde, konut kullanımı ile birlikte öngörülen yerleşik nüfus beraberinde altyapı yetersizlikleri ve trafik yoğunluğunu getireceğini vurguladı. Yüksekliği konusunda, tıpkı bu proje için referans gösterilen ve çevre imar bütünlüğünü bozan diğer yapılar gibi emsal teşkil edeceği ve bölgede bir baskı oluşturacağı belirtildi. Açıklamada, “Bu kent suçunun hayata geçmesi durumunda, yakın çevresinde bulunan Unesco Dünya Mirası Alanı geçici liste ve başvuru aşamasında olan Tarihi Kemeraltı Alanı üzerinde geri dönülmesi mümkün olmayan zararlara neden olacağı unutulmamalıdır” ifadesine de yer verildi.

YASALARA VE MEŞRUİYETE UYMA ÇAĞRISI

Oda yönetiminin, projenin durdurulması için çağrıda bulunduğu açıklamada şöyle denildi:

– Bilinmelidir ki, süreç içerisinde ayrıcalıklı plan kararı getiren plan değişikliklerini onaylayanlar, imar planları arasındaki uyumsuzlukları gidermeyenler, plan notlarını parsel malikinin lehine değiştirerek onaylayanlar, usule aykırı yapı ruhsatı düzenleyenler, mevzuata aykırı ruhsatı iptal etmeyenler, mevzuata aykırı bir şekilde yapı ruhsatı düzenleyenler, ruhsata dayanak olacak imar planı değişikliği onaylayanlar, çevre imar bütünlüğüne aykırı kat yüksekliği ve üst ölçekli plan kararına aykırı plan değişikliğini onaylayanlar bu suça ortak olmuşlardır.

– Henüz başlayan bir inşaat faaliyeti olmadığına göre, projenin durdurulması ve gerekli imar planı değişikliklerinin yapılması için geç değildir. Tüm seçilmişleri ve bürokratları, yasalara ve meşruiyete davet ediyor, kanunsuz emirlere uymamaya çağırıyoruz.

– Sürecin takipçisi olduğumuzu, gerekli işlemlerin yapılmaması halinde her türlü hukuki girişimde bulunacağımızı da ilan ediyor, başta meslek odalarımız olmak üzere tüm İzmirlileri, hukuka aykırı devam eden işlemlere karşı İzmir'e sahip çıkmaya davet ediyoruz.