15 milyon lira harcanan millet bahçesi bir yıl içinde dökülmeye başladı

Orhan BOZKURT Müslüm EVCİ

Sivas 4 Eylül Stadyumu’nun yerine yapılan ve 15 milyon lira harcanan Millet Bahçesi bir yıl içerisinde adeta dökülmeye başladı. CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, bir yıl önce 15 milyon lira maliyetle açılan Millet Bahçesi’nin son halini gösteren fotoğrafları paylaştı. Karasu, ”Açılışında tam kadro kurdele kesen iktidar vekilleri bu tabloya ne diyecek?” diye sordu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇMIŞTI

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, bir yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, video konferans sistemi ile katıldığı, Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet Habip Soluk ve Semiha Ekinci’nin birlikte açılış kurdelesini kestiği Millet Bahçesi’nin son halini gösteren fotoğrafları paylaştı.

”İKTİDAR VEKİLLERİ BU TABLOYA NE DİYECEK?”

CHP Milletvekili Karasu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, ”Bir yıl önce 15 milyon lira maliyetle açılan Sivas Millet Bahçesi’nin son hali. Mozaikler dökülmüş, çevre düzenlemesi yok, bakımsızlık her yeri sarmış. Açılışında tam kadro kurdele kesen, Cumhurbaşkanına teşekkür için sıraya giren iktidar vekilleri bu tabloya ne diyecek?” diye sordu.

ANADOLU’NUN EN BÜYÜK MİLLET BAHÇESİ

Anadolu’nun en büyük millet bahçesi olarak planlanarak, 53 bin 126 metrekarelik alana kurulan ‘Sivas Millet Bahçesi’ içerisinde millet kıraathanesi, 2 büfe, 3 lavabo, mescit, su deposu, 2 basketbol ve voleybol sahası, kaykay pisti, amfi tiyatro, yürüyüş ve bisiklet yolları, çardaklar, süs havuzu, çocuk oyun grupları, spor alanları, bitki, peyzaj alanı ve sosyal alanlar yer alıyor.