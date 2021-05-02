15 ülkeden gelenlerden PCR testi istenmeyecek

Yurt dışından Türkiye’ye gelen yolculara, uçuşlardan 72 saat önce aldıkları PCR testini ibraz etme zorunluluğu bulunuyor.

Alınan yeni kararla birlikte 15 ülkeden gelen yolculardan PCR testi talep edilmeyecek.

THY’NİN İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANDI

Türk Hava Yolları’nın resmi internet sitesinde yer alan ‘Türkiye’ye Seyahat’ başlıklı bölümde yer alan açıklamada, “15 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Hong Kong Özerk Bölgesi ile Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya’dan Türkiye’ye gelen kişilerin Türkiye’ye girişlerinde PCR testi talep edilmeyecektir” denildi. DHA

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