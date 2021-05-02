Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

15 ülkeden gelenlerden PCR testi istenmeyecek

Corona virüsüyle mücadelede dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Daha önce yurt dışından gelen yolcular için zorunlu olan PCR testi, 15 Mayıs itibariyle aralarında İngiltere, Ukrayna ve Çin'in de bulunduğu 15 ülkeden gelen yolculardan istenmeyecek. 

Güncellenme: 17:18, 02/05/2021
HaberlerGündem
15 ülkeden gelenlerden PCR testi istenmeyecek

Yurt dışından Türkiye’ye gelen yolculara, uçuşlardan 72 saat önce aldıkları PCR testini ibraz etme zorunluluğu bulunuyor.

Alınan yeni kararla birlikte 15 ülkeden gelen yolculardan PCR testi talep edilmeyecek.

THY’NİN İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANDI

Türk Hava Yolları’nın resmi internet sitesinde yer alan ‘Türkiye’ye Seyahat’ başlıklı bölümde yer alan açıklamada, “15 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Hong Kong Özerk Bölgesi ile Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya’dan Türkiye’ye gelen kişilerin Türkiye’ye girişlerinde PCR testi talep edilmeyecektir” denildi. DHA

İlginizi ÇekebilirSağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı! İşte 1 Mayıs tablosuSağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı! İşte 1 Mayıs tablosuİlginizi ÇekebilirVakalar düştü ama nasıl düştü?Vakalar düştü ama nasıl düştü?