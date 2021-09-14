16 yaşındaki kızı kaçırmak istedi, öldüresiye dövüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde 16 yaşındaki kızla kaçmak isterken yakalanan 33 yaşındaki İ.K., hem kendi hem de kızın yakınları tarafından öldüresiye dövüldü. Hastanede ölüm kalım mücadelesi veren genci döven 3 zanlı tutuklandı.

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Mersin’de 16 yaşındaki S.K. ile şehir içi dolmuşa binip kaçan İ.K. (33) bir benzin istasyonunda kızın yakınları tarafından yakalandı. Genç kız babası tarafından olay yerinden uzaklaştırılırken, araçtan zorla indirilen İ.K. tekme, tokat ve sopayla dövüldü.

KENDİ YAKINLARI DA DÖVDÜ

Yere yığılan İ.K. yaklaşık 20 dakika yerde uzanmış halde bekledi. Kimsenin müdahale etmediği ve seyrettiği gencin yakınları bir araçla olay yerine geldi. İ.K., yakınları olduğu iddia edilen grup tarafından da dövülmeye başlandı.

Kan içinde kalan İ.K. bir süre yerde kaldıktan sonra ayağa kalktı. Sendeleyerek yürüyemeye çalışan genç, istasyonun diğer tarafında yine kendi yakınları tarafından dövüldü.

Olay yerine gelen ambulans, yaralı İ.K.’yi hastaneye götürdü. Yoğun bakımdaki İ.K.'nin hayati tehlikesi devam ediyor.

Olay yerinde çalışma yapan polis, 7 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan 7 kişiden H.T.K., İ.G., Ü.C. ve İ.K. adlı zanlılar tutuklandı. (İHA)