17 Ağustos depreminde neler yaşandı, kaç kişi hayatını kaybetti?

17 Ağustos Marmara Depremi’nin 22. yıldönümü dolayısıyla, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar; İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da çeşitli törenlerle anılıyor. 16 Ağustos’u 17 Ağustos’a bağlayan gece meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde 18 bin 373 kişi hayatını kaybetti, 48 bin 901 kişi de yaralandı. 5 bin 840 kişi de kayboldu.

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nin 22. yılında yaşamını yitirenler törenle anıldı. 17 Ağustos 1999’da yaşanan büyük depremin acıları unutulmadı.

17 AĞUSTOS DEPREMİ İLE NELER YAŞANDI?

Resmi rakamlara göre depremde 18 bin 373 kişi hayatını kaybetti, 48 bin 901 kişi de yaralandı. 5 bin 840 kişi de kayboldu. Yine resmi rakamlara göre Avcılar'da 976 kişi yaşamını yitirdi. İlçede aradan geçen 21 yıla rağmen orta riskli olarak gösteren 354 bina, hasar durumunu ve olası depremde yıkılma ihtimalini koruyor.

TÜRKİYE TARİHİNİN İKİNCİ EN BÜYÜK DEPREMİ

21 yıl önce 16 Ağustos'u 17 Ağustos'a bağlayan gece meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki sarsıntı, Türkiye tarihinin en büyük ikinci depremi olarak kayıtlara geçti. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kırılmasıyla meydana gelen deprem; İstanbul, Bolu, Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da büyük can ve mal kaybına neden oldu. Deprem sonrası Kanal D Haber ekibi helikopterle İstanbul'un Avcılar ilçesinin üzerinde uçtu, yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

PEŞ PEŞE TELSİZ ANONSLARI

Deprem gecesi Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı konuşmalar felaketin boyutunu gözler önüne seriyor. İl genelinin hemen hemen her mahallesinden anons eden ekipler yıkılan binaların olduğunu ‘155 Haber Merkezi'ne bildiriyor.

Ekipler yıkılan binaların olduğunu anons ederken, altında kalanların olduğunu ve çığlıkların geldiğini de ifade ediyor. Dönemin Kocaeli Valisi Memduh Oğuz bir süre sonra telsiz konuşmalarına girerek emniyet müdürlüğünün durumunu soruyor. Ekipler ise binada küçük hasarın olduğunu, kendilerinin dışarıda bulunduğunu ifade ediyor.

Deprem gecesi polis telsizlerinde yaşanan diyaloglar şöyle:

– Merkez deprem oluyor

– Anlaşıldı dikkatli olun

– Merkez sakin olsun. İlçeler dahil, herhangi bir hasar, kayıp var mı tespit ettirelim

– Burada ışıklar gitti

– Merkez 60 Evler'de acayip deprem oldu

– Anlaşıldı. Doğrudur dikkatli olun

– Adliye lojmanlarının batı tarafında bina komple yıkıldı

– Karakolun yan tarafında 4 katlı bina komple yıkıldı

– Merkez itfaiyeye bilgi verelim, faaliyete geçsinler. Tüm görevlilerimizi göreve çağırın

– Benzinliğin bahçesindeki 4-5 katlı bina tamamen çöktü

– Terminal yanındaki bina tamamen çöktü. 5-10 kişi altında kaldı, inlemeler var. Biz yardım ediyoruz ama tamamen enkazın altındalar

– İGSAŞ sitelerinde 5 katlı bina önümde çökük duruyor

– Merkez terminalde elektrikler kesik, kısmen yıkıklar mevcut, biz dışarıdayız

– NATO ve Denizciler Caddesi'nde bazı binalarda çökme var

– Anlaşıldı arka tarafta bina çöktü. Lojmanların oraya ambulans gelsin. Burada yaralılar var

– Vali Memduh Oğuz: Müdüriyet binasının durumu nedir

– Küçük çapta hasarlar mevcut. Hepimiz binayı boşalttık, emniyet müdürlüğümüzde herhangi bir can kaybı yok sayın valim

– Terminalin arka tarafında bayan sıkışmış yardım istiyor

– Merkez tekrar deprem oluyor

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