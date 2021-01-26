18 yaşından küçük sevgilisini dövüp kayda aldı

İzmit Kuruçeşme Hülya Sokak'ta 18 yaşından küçük olduğu belirlenen E.Ü., aynı yaşlardaki sevgilisi olduğu iddia edilen genç kızı darp ederek cep telefonu kamerası ile kayda aldırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin hızla yayıldı. Korkunç görüntülerin tepki görmesi sonucu E.Ü., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise E.Ü., 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen sevgilisini önce tokatlıyor, itip düşürdüğü bankta ise saçından tutarak darp etmeyi sürdürüyor. Darp anlarında ise genç kızın ağladığı görülüyor. (İHA)