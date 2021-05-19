19 Mayıs kutlamalarında isim krizi

Başkan Şahin ve Milletvekili Yaşar Tüzün, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı alternatif çelenk sunma törenine katıldı.

Cumhuriyet Meydanında sabah düzenlenen devlet töreninde katılan tüm protokol üyelerinin adının okunduğu, sadece kendi adının okunmadığı belirten ve bu durama tepki gösteren Başkan Şahin, şunları söyledi;

*Sabah bana göre kasıtlı olarak yapılmış bir durumla baş başa kaldık. Bu benim şahsımla ilgili değil, sadece makamında oturduğum Bilecik Belediye Başkanlığının adının telaffuz edilmemesi. Bu olay Bilecik halkına yapılmış bir hakarettir.

BİLECİK HALKINA HAKARET

*Ben Semih Şahin olarak onların hiçbir şeyine ihtiyacım yok, ama Bilecik halkının seçtiği bir belediye başkanıyım, Bilecik halkını temsil ediyorum.

*Bilecik halkına yapılmış bu edepsizliği, hakareti ya da bu saygısızlığı kabul etmiyorum. Halkımdan özür dilemelerini istiyorum. Derhal özür dilemeleri gerekiyor. Çünkü Bilecik halkının ödediği vergilerle maaş alan insanlar Bilecik halkına rağmen bu şehirde bürokratlık yapamazlar. İHA

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