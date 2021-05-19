19 Mayıs töreninde Gençliğe Hitabe sansürü

Görüntüler, Balıkesir’in Erdek ilçesinde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreninde çekildi.

Bir öğrencinin Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini okurken bir an duraksadığı, “Memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini…” cümlelerini okumadığı görüldü. Öğrencinin o bölüme sansür uyguladığı iddia edildi.

CHP’Lİ VEKİL BAKANLARA SESLENDİ: SANSÜRLEDİĞİNİZ YERLER SİZİ ANLATIR

Görüntüleri paylaşan CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na “Bu nedir?” diye sorarak şöyle seslendi:

“Bu görüntüler bugün 19 Mayıs bayramı törenlerinde Balıkesir Erdek’te çekildi. Öğrencimizin elindeki Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini sansürleme küstahlığını sergileyenlerin söylüyorum, o sansürlediğiniz yerler sizi anlatır: Gaflet dalalet, hıyanet!”

“SANSÜRLEYEN EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALIDIR”

CHP’li Aytekin, konuyu TBMM gündemine getireceğini ve sorumluların hesap vermesi için konunun takipçisi olacağını bildirerek şu açıklamalarda bulundu:

*Bugün Balıkesir’imize bağlı Erdek ilçemizde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde skandal bir olay yaşanmıştır.

*19 Mayıs 1919, kurucumuz Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı ve Milli Mücadele’nin Anadolu’daki ilk ateşinin yakıldığı gündür. Mustafa Kemal Atatürk’ün 1927 yılında gerçekleştirdiği Büyük Söylev, Samsun’a çıkışı anlatmasıyla başlamaktadır. Milli Mücadele’yi anlattığı Büyük Söylev’inin sonunda Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’i emanet ettiği Gençliğe hitap etmektedir.

*Bu yıl bayramımızın 102.yılını coşkuyla kutladık. Bir kez daha gururla görülmüştür ki gençlik ATA’sının izinde yürümekten vazgeçmedi, vazgeçmeyecek.

*Kutlamalarda Gençliğe Hitabe de bir çok ilde, gençlerimiz tarafından okunmuştur. Ancak ne hikmetse Erdek’te Gençliğe Hitabe sansürlenmiştir.

*Hitabeyi okuyan genç arkadaşımız “İktidarı elinde bulunduranlar, gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerinin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler” cümlelerini okumamıştır. Kendisinin duraksaması da göstermektedir ki eline verilen metinde bu bölüm çizilmiş yahut karalanmıştır. Bunun adı alçaklıktır, terbiyesizliktir.

*Mustafa Kemal Atatürk’ün doğum günüm dediği 19 Mayıs’ta Cumhuriyeti emanet ettiği Gençlere Hitabını sansürlemeye cüret eden her kimse en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.

*Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi iktidarı elinde bulunduranlar gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Ama devletin bürokratları, bu törenleri düzenleyenler buna ortak olamaz.

*Her ne olursa olsun 102.yılını kutladığımız bu bayram, gençlerin elinde geleceğe taşınacak; Atatürk’ün dediği gibi şahsi menfaatlerini, müstevlilerinin siyasi emelleriyle tevhid edebilecek olanlar kaybedecektir. Konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisinde de gündeme getirecek, sorumluların hesap vermesinin takipçisi olacağız.

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