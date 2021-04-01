2 yılda 720 milyon ödedik ama borç eksilmedi, arttı

Dolar kurundaki artışın, dövizle borçlanan kamu kurumlarının üzerinde yarattığı yüke örnek Adana'dan geldi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar, dolarla borçlanmanın acı reçetesini kentte 1996 yılında yapımına başlanan ve 2010 yılında tek hat olarak hizmete açılan metro projesi örneğiyle anlattı.

‘DÜZENLİ ÖDÜYORUZ AMA!'

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde belediyeyi 4.5 milyar TL borçla devralan Karalar, metro borcu için her ay (kurdaki değişkenliklere göre) 30-35 milyon TL düzenli ödeme yapmalarına rağmen, kur farkı ve faiz nedeniyle borcun azalmayıp arttığını söyledi. Karalar, şöyle konuştu:

“Metro borcunun dövize endeksli bölümü 36 milyon dolardı ve şu anda bu dolara endeksli borç 20 milyon dolara indi. Büyükşehir'in metro borcuna hem kur, hem faiz yükü ekleniyor. Örneğin 31 Mart 2019'da dolar 5 lira 63 kuruşken, bugün kur 8 lira 33 kuruş. Arada dolar başına 3 TL'lik bir fark var. Dolar arttıkça bu bize ek yük oluyor. İki yıldır ayda 30-35 milyon TL metro borcu için kesinti yapılıyor. Her ay belediye olarak bu borcu ödüyoruz. İki yılda 720 milyon ödedik. Buna rağmen iki yıl önce ben görevi devraldığımda 1 milyar 271 milyon lira olan borç eksilmek bir yana 1 milyar 300 milyon lira oldu. Biz bu parayla metronun ikinci etabını bitirir, ikinciye bile başlayabilirdik.”

‘TASARRUFLA KAZANDIK'

Karalar, “Her ay 60 milyon borç ödüyoruz. Bunlar hep önceki dönemlerden kalan borçlar, yani biz yapmadığımız borçları ödüyoruz. Yılda 720 milyon eder. Halbuki bu parayla Adana'ya çok büyük hizmetler yapabilirdik. Yine de gelirlerimizi 60 milyon TL arttırdık. Borcumuz azalmadı ama arttırdığımız gelirlerle bu harcamaları yapabildik” dedi.

‘Proje için Erdoğan'ın imzasını bekliyoruz'

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, metronun ikinci etabının projesini tamamlayıp onaya sundukları halde Cumhurbaşkanlığı tarafından yatırım planına alınmadığını belirterek şöyle dedi: “Metro projemizi Sayın Cumhurbaşkanı yatırım planına almadı. Fakat vazgeçmiş değiliz, tekrar onaya sunduk. Bu kez onaylanmasını bekliyoruz. İnşallah bu kez onaylar. Onaydan sonra 300 milyon dolarlık kredi için temaslarımız olacak. 25 bin kişi taşıyan metronun ikinci etabı tamamlandığında 150 bin kişi taşınacak. Hastanelere, üniversiteye, stadyuma gidecek bir metro hattı yapacağız.”