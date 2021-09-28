20 yaşındaki genci başından vurdu, haksız tahrik indirimi uygulandı

İstanbul Beyoğlu’nda iki grup arasında çıkan silahlı çatışma sonucu, Enes Peker’in (20) başından vurularak ölmesine ilişkin 2 kişinin tutuklu olduğu davada karar açıklandı. Toplamda 7 kişinin ayrı ayrı beraatına karar veren mahkeme, Peker’in ölümünden sorumlu olduğu iddia edilen Güven Başören’e haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulayarak 10 yıl hapis cezası verdi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İstanbul Beyoğlu’nda 17 Haziran 2020 tarihinde iki grup arasında silahlı çatışma çıkmıştı. Çıkan çatışmada, Enes Peker isimli 20 yaşındaki genç hayatını kaybetmişti.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Berat Kadıoğlu, cezaevinden getirildi. Diğer tutuklu sanık Güven Başören duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Mahkemeye tutuksuz sanıklar Olgun Sivri ile Berkay Bal da katılırken, sanık avukatları salonunda hazır bulundu.

Karar öncesi görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, yakalanan sanık Emrah Ayverdi'nin üzerine atılı, ‘kasten öldürme' ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarını işlediğine dair yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatına karar verilmesini talep etti.

Karar açıklanmadan önce son sözleri sorulan tutuklu ve tutuksuz sanıkların hepsi, suçlamaları kabul etmediklerini söyleyerek, beraatlarını istediler.

7 KİŞİYE BERAAT

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz 7 sanığın, üzerlerine atılı ‘kasten öldürmeye teşebbüs' ve ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarını işlediklerinin sabit olmaması gerekçesiyle hepsinin ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.

TOPLAMDA 22 BUÇUK YIL HAPİS CEZASI

Heyet, tutuklu sanıklardan Berat Kadıoğlu'na, 3 kişiye karşı ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan, toplamda 22 buçuk yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

VERİLEN MÜEBBET HAPİSLER, İNDİRİMLERLE 13 YIL 9 AY OLDU

Mahkeme, Güven Başören'e ise Enes Peker'e karşı işlediği ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Başören'e haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulayan mahkeme, cezayı 10 yıla indirdi. ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise yine haksız tahrik ile iyi hal indirimleri uygulayarak 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.