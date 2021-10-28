200’e yakın şehidin yattığı Namazgâh Tepe’de skandal görüntü

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sakarya Meydan Muharebesi’nde yaralanarak tedavi için Ankara’daki hastaneleri kaldırıldıktan sonra kurtarılamayarak hayatını kaybeden 200’e yakın şehidin maaşının bulunduğu Namazgah Tepe’deki bakımsızlığa isyan etti.

Sozcu.com.tr

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir grup partili ile birlikte Sakarya Meydan Muharebesi'nde yaralanarak tedavi için Ankara'daki hastaneleri kaldırıldıktan sonra kurtarılamayarak hayatını kaybeden 200'e yakın şehidin naaşının bulunduğu Namazgah Tepe'ye gitti.

TARİHE BÜYÜK SAYGISIZLIK YAPILIYOR

200'e yakın şehidimizin yattığı Namazgâh Tepe'nin bakımsızlığına isyan eden Özdağ, şunları söyledi:

“Ankara'nın kalbi olan Ulus'ta Namazgâh Tepe'deyiz. Hemen arkamızda tarihi Türk Ocakları binası var, Şimdi Etnografya Müzesi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesi Anıtkabir'e taşınana kadar burada muhafaza edildi. Şu an üzerinde bulunduğumuz tepede 200'e yakın şehidimiz naaşları yatıyor. Bu şehitlerimiz Sakarya Savaşı sırasında muharebe meydanında yaralanıp Ankara'ya hastaneye tedavi edilmek için getirilen fakat hayatlarını kaybederek şehit olan Mehmetçiklerimiz. Bu izbe yerde köpekler uyuyor ve tam anlamıyla bir sefalet yaşanıyor. Tarihe büyük bir saygısızlık yapılıyor.”

BURAYA BİR ŞEHİTLİK YAPILMALI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Namazgâh Tepe'ye şehitlik yapılması çağrısında bulunan Özdağ, “Zafer Partisi olarak buradan Cumhurbaşkanına İçişleri Bakanına ve Kültür Bakanına sesleniyoruz. Bir an dahi geçirmeden aziz şehitlerimizin anısına yakışır şekilde, savaşın üzerinden 100 sene geçtikten sonra burada onların anısına bir şehitliğin, bir milli mabedin inşa edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Siz yapmazsanız biz günü geldiğinde yaparız” ifadelerini kullandı.

TÜRK BAYRAĞI ASTI

Namazgah Tepe'ye Türk Bayrağı asan Özdağ, “Aziz şehitlerimizin cenazelerinin nerede olduğunu kolaylıkla bulmak istiyorsanız bu bayrağı bulun. Burayı da bulursunuz” dedi.