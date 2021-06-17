‘2017’ye kadar kâr eden Burulaş’ı nasıl 213 milyon lira zarar ettirdiniz?’

AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerinin yönetimlerinin AKP ilçe başkanları ve il yöneticileriyle doldurulduğunu ortaya çıkarıp, durumu 2020'nin kasım ayı başında kamuoyunun dikkatine sunduğunu hatırlatan CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, bugün Burulaş'ı konuştuklarını haftaya Jeotermal'i, bir hafta sonrasında da Burfaş'ı konuşacaklarını söyledi.

“BÜTÇE GÖZ KAMAŞTIRIYOR AMA 5 MİLYAR DA BORÇ VAR”

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinin 3 milyar lira olduğunu hatırlatan İsmet Karaca, şu ifadeleri kullandı:

* Bütçe göz kamaştırıyor ama 5 milyar da borcu var. Batık durumda. Şimdi borçlara bakıyoruz, bu ancak kötü yönetilmekte olur, beceriksizlikle olur, iş bilmezlikle olur. Bursa'da savruluyor belediye. Burulaş, 213 milyon lira zarar etti.

* Burulaş yine AKP yönetiminde, 3 yıl önce kâr ediyordu. 2017 yılında kâr etmiş bu şirket, bakıyorsunuz yönetim değişikliğiyle birlikte alınan kararlarla burası tepetaklak gidiyor.

* Hiçbir şey yapmayacağım, söz veriyorum, bana 2 yıl öncesine kadar kâr eden Burulaş'ın nasıl olup da 213 milyon zarar ettiğini anlatıp ikna etsinler. Söz veriyorum, muhalefet yapmayacağım.

“YOLSUZLUKLARLA MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise Türkiye'nin yolsuzlukluklar ülkesi haline getirildiğini savunarak, şunları söyledi;

* Sayın başkanım yüksek lisansımı kamu hukuku alanında yaptığımı söyledi. Maalesef doktoramı da yolsuzlukla mücadelede veriyorum. Böyle devam ederse, doçent ve profesör de olacağım bu konuda. Türkiye’nin her yerinde yolsuzluklar görüyoruz.

* Kamu bankalarında görüyoruz, kamu şirketlerinde görüyoruz. Eski milletvekili, eski bakan ya da sarayda görevli bürokratlar, birden fazla maaş almayı kendisine adet haline getirmiş. Oysa benim ülkemde milyonlarca genç ama yetenekli ama eğitimli ama birikimli ve işsiz var.

* Neden eden eski bir bakan Vakıfbank’ta yönetim kurulu üyesi olur? Neden milli bir güreşçi Vakıfbank’ta yürütüm kurulu üyesi olur? Neden saraydaki bir danışman aynı zamanda Halk Bankası’ndan da maaş alır?.

“ÇÜNKÜ YOLSUZLUK, KİRLİLİK BU ŞİRKETLERDE BAŞLIYOR”

AKP hükümetinin CHP'li belediyelerdeki iştirak şirketlerindeki yönetici atamasına bile müdahale etmek istediğini kaydeden Ali Mahir Başarır, şunları belirtti:

* Bakın yeni bir yasa getirmek istiyorlar. Niye biliyor musunuz? Bu büyükşehirlerin şirketlerinin başkan ve yöneticilerinin atamasını Meclis çoğunluğuna göre yapalım diyorlar. İstanbul, Ankara, Adana, Mersin’de Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakında olduğu için oraya atama yapacaklar.

* Çünkü yolsuzluk, çünkü kirlilik bu şirketlerde başlıyor. Bu şirketlerde devam ediyor. 213 milyon lira zarar, Bursa'nın parası, tüyü bitmemiş yetimin parası, halkın parası. Ben il başkanımıza, meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Bu yolsuzluklarla, bu kayırmacılıkla mücadele ettiği için.

“BURSALILARIN ÖZIŞIK KARDEŞLERDEN ÖĞRENECEĞİ NE VARMIŞ?”

Bursa belediyelerindeki skandala da değinen Başarır sözlerini şöyle tamamladı:

* Ben bu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve 3 tane de ilçe belediye başkanını hiçbir şeyden açığa almazsam, bir sebepten alırım.

* Bunlar bu Özışık kardeşlere, Daltonlar’a, burada Yazarlık Akademisi kurdurup yazarlık eğitimi verdirmişler, bir de onlara para vermişler ya, vallahi de billahi hiçbir şeyden olmasa, bu nedenle görevden alırdım.

* Bursa gibi aydın bir şehrin Özışık kardeşlerden öğreneceği bir şey olabilir mi? Yani yağcılık nasıl yapılır, yalakalık nasıl yapılır, iftira nasıl atılır gibi bir eğitim olsa verdirsinler.

* Ne yazmışlar bunlar da, ne öğretecekler Bursa’ya, gerçekten yazıklar olsun. O para da haram olsun bunlara.