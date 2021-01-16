2020 Hak İhlalleri Raporu: 3362 yaşam hakkı ihlali, 3534 işkence

CHP İstanbul Milletvekili, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Dr. M. Sezgin Tanrıkulu, hazırladığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 2020 Yılı Hak İhlalleri Raporu'nu açıkladı.

Rapora göre 2020 yılında toplam 3 bin 362 yaşam hakkı ihlali, 3 bin 534 işkence yaşandı. 15'i çocuk, 1670 kişinin işkenceye maruz kaldığı, 1855 kişinin ise cezaevlerinde işkence ve kötü muamele gördüğü belirtilen raporda şu değerlendirme yapıldı:

“Toplantı ve gösterilerde dövülerek, gaz sıkılarak, ters kelepçe takılarak gözaltına alınanlar ile işkence gördüğü halde bunu açıklamayan, suç duyurusunda bulunmayanlar dikkate alındığında gerçek sayının bunun çok üzerinde olduğu ortaya çıkmaktadır”

Raporda özetle şu tespitlere yer verildi.

EN AZ 87 GAZETECİ CEZAEVİNDE

“Bağımsız Gazetecilik Platformunun verilerine göre, 4 Aralık 2020 itibarıyla en az 87 gazeteci ve basın çalışanı tutuklu ya da hükümlü olarak cezaevinde bulunmaktadır.

Raporumuzda, “Toplatma, Erişim Engelleme Kararı” başlığı altında net bir rakam veremeden “yüz binlerce” ifadesini kullanmak zorunda kaldık. Çünkü İfade Özgürlüğü Derneğinin verilerine göre, Ekim 2020 itibarı ile 450 binden fazla alan adı, 140 binden fazla “url” ve 42 binden fazla tweet hakkında yasaklama/engelleme kararı bulunmaktadır.

Sadece Aralık Ayında en az 1.342 “url”, haber/yazı ya da sosyal medya paylaşımı hakkında erişim engelleme kararı verildiği düşünülürse durumun vahameti ortaya çıkmaktadır. Yıl içinde en az 4 kitap, 1 gazete hakkında toplatma kararı, en az 8 gazeteye Basın İlan Kurumu tarafından ilan kesme cezası, en az 54 programa/kanala idari para cezası ya da yayın durdurma cezası verildi…

5 BÜYÜKŞEHİR 3 İL 33 İLÇEYE KAYYIM

Ekim Ayında Ayhan Bilgen'in yerine kayyım atanmasıyla, yerel seçimlerden (31 Mart 2019) bu yana, 5 büyükşehir, 3 il, 33 ilçe, 7 belde belediyesi olmak üzere HDP'li 48 belediyeye ve CHP'li bir ilçe belediyesine kayyım atandı.

EYLEM YASAK, PARTİ KONGRESİ SERBEST

İçişleri Bakanlığı tarafından 2 Ekim günü Valiliklere gönderilen genelgede, Covid-19 salgını nedeniyle 2 Ekim – 1 Kasım arasında sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin ertelendiği bildirildi.

VAN’DA 1489 GÜNDÜR EYLEM YASAK

Genelgenin ardından Yüksek Seçim Kurulu baro seçimlerinin il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarının karar alması durumunda yapılamayacağına, siyasi partilerin kongrelerinin gerçekleştirilmesinde ise sakınca bulunmadığına karar verdi.

Kentlerin bazılarında birçok kez eylem ve etkinlik yasağı uygulandı… Örneğin Van'da 9 kez yasak kararı alındı ve 21 Kasım 2016 tarihinde başlayan eylem ve etkinlik yasağı Aralık sonu itibariyle 1.489 güne ulaştı.”

RAKAMLAR ÇARPICI

Yargısız İnfaz, Dur İhtarı, Rastgele Ateş Açma Olaylar

14 (2'i çocuk)

10 yaralı (4'ü çocuk)

Cezaevinde Ölüm

38

İşkence ve Kötü Muamele Sonucu Ölüm

3

Silahlı Çatışmalar

469



Kara Mayınları, Sahipsiz Bomba ve Patlayıcılar

1 (çocuk)

3 yaralı (1'i çocuk)



Faili Meçhul Cinayetler

2



Kuşkulu Asker Ölümleri

6



Sivil Çatışmalar/Nefret Suçları

8 (1'i çocuk)

20 yaralı



Mülteciler

94

Boğulan, kış aylarında donarak ölen çok sayıda mülteci düşünüldüğünde bu sayının gerçeğin çok altında olduğu unutulmamalıdır…

Kadın Cinayetleri

300



İş Cinayetleri

2.427

DÜŞÜNCEYİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ



Mahkum Olan Gazeteci, Yazar, Yayıncı

59



Gözaltına Alınan Gazeteciler

90



Tutuklanan Gazeteciler

27



Saldırıya Uğrayan Gazeteciler

21



Dava/Soruşturma Açılan Gazeteciler

53



Basılan Gazete, Dergi, Ajans Büroları

1



Toplatma, Erişim Engelleme Kararı

Yüzbinlerce…



Düşünceyi İfade (sosyal medya dahil) Nedeniyle Gözaltına Alınanlar

719



Düşünceyi İfade (sosyal medya dahil) Nedeniyle Tutuklananlar

32



Düşünceyi İfade (sosyal medya dahil) Nedeniyle Dava, Soruşturma Açılanlar

247



Düşünceyi İfade (sosyal medya dahil) Nedeniyle Mahkum Olanlar

30

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ



Ertelenen Grev

1



Mahkum Olan Milletvekili, Belediye Başkanı, Parti Yöneticisi

54



Görevden Alıma, Kayyım Atama Kararları

52



Tutuklanan Milletvekili, Belediye Başkanı, Parti Yöneticisi

226



Kapatılan Sendika ve Dernek

1



Polis Tarafından Basılan Parti ve Dernek

23

TOPLANTI GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜ



Etkinlik ve Eylemlerin Yasaklandığı İller

39



Müdahale Edilen Etkinlik, Basın Açıklaması

753



Yasaklanan Etkinlik, Gösteri, Tiyatro

113



Basın Açıklaması, Etkinlik ve Eylemlerde Gözaltına Alınanlar

2.123 (2'i çocuk)



Basın Açıklaması, Etkinlik ve Eylemler Nedeniyle Tutuklanan

44



Toplantı ve Gösteriler Nedeniyle Açılan Davalarda Mahkum Olan

294



Raporda, “Eylem ve etkinliklere ilişkin basından derlenen gözaltı, tutuklama, mahkûmiyet sayılarının gerçeğin çok altında olduğu unutulmamalıdır” notu düşüldü.

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